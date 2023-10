Serie B Interregionale: Vittoria esterna per Corato, Monopoli e Virtus Molfetta. Sconfitta interna per l'Adria Bari

Domenica agrodolce per le squadre baresi impegnate nel campionato di Serie B Interregionale. A sorridere sono il Basket Corato capace di espugnare il difficile campo della Promobasket Marigliano.

Vittoria esterna anche per l'Action Now Monopoli che vince sul campo della Sveva pallacanestro Lucera. Il Derby, invece, tra Mola New basket e la Virtus Molfetta, ha visto gli ospiti portare a casa i due punti al termine di una gara condotta con grande autorità.

E' arrivata la sconfitta interna per l'Adria Bari che si è sovuta arrendere alla Power Basket Salerno capolista del girone.

CONFERENCE SUD - GIR. G

3A GIORNATA DI ANDATA

Cestistica Benevento 79 - Felice Scandone Avell. 71

Dinamo Brindisi 77 - Angri Pallacanestro 84

Adria Bari 82 - Power Basket Salerno 93

Mola New Basket 79 - Virtus Molfetta 96

Sveva Pall. Lucera 89 - Action Now! Monopoli 94

Promobasket Marigliano 59 - Basket Corato 69