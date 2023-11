Serie b: la Tecnoswitch è un treno. Contro Mestre arriva la settima vittoria stagionale

Un treno in corsa inarrestabile che cura i dettagli e punta forte sulla sua grande capacità di crescere e migliorare gara dopo gara, allenamento dopo allenamento. La Tecnoswitch Ruvo batte nettamente la Gemini Mestre 85-60 dopo 40’ dominati. Nota di merito per i tifosi ospiti giunti in più di venti unità dal Veneto. Il loro calore incessante non è bastato per far interrompere ai biancorossi la loro striscia negativa salita a 4. Dall’altra parte i ruvesi cancellano quel secondo fatale che ha tolto l’imbattibilità ai ruvesi.

La bomba di Santiangeli definitivamente messa da parte grazie alla forza di una squadra che è partita un po’ bloccata, ma che, appena assestata in difesa, è stata impetuosa nel suo incedere. Percentuali da tre punti devastanti, apporto complessivo straordinario da parte di tutti, con Jackson a far impazzire tutti quando ha infilata la bomba da quasi metà campo sul finire del 20’. Mestre ha provato a riportarsi in partita a metà del secondo quarto, ma non è bastato. La Tecnoswitch ha trovato in Galmarini un punto di forza importante sotto le plance, Toniato ha timbrato il cartellino appena rientrato in campo dopo un’assenza forzata per via dei tre falli commessi. Quando Traini ha cominciato a suonare la chitarra, il talento di Contento ha portato i suoi frutti. Cambia tanto coach Campanella proponendo anche un quintetto con Leggio da “3” e Galmarini sottocanestro con Eliantonio. C’è spazio davvero per tutti in una giostra di emozioni che fa aumentare sino sul +31 il vantaggio biancoazzurrro. Eppure, malgrado il vantaggio rassicurante, tutti a sbucciarsi le ginocchia per recuperare palloni o strappare un rimbalzo. Sì, questa squadra è bella e tosta e darà soddisfazioni.

Tecnoswitch – Mestre 85-60 (23-10, 47-30, 68-45)

Tecnoswitch: Diomede 3, Granieri, Galmarini 12, Eliantonio 6, Toniato 14, Leggio 8, Traini 12, Contento 13, Jackson 17, Ghersetti n.e.. Coach Campanella

Mestre: Morgillo 12, Perin 8, Caversazio 7, Mazzucchelli 8, Lenti 10, Sebastianelli 8, Pellicano 2, Bocconcelli 5, Bugatti, Zampieri n.e.. Coach Ciocca

Arbitri: Mariotti di Cascina, Chiarugi di Pontedera