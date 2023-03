Ascoli-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Il programma della 28ª giornata di Serie B vede il Bari impegnato in trasferta sul campo dell'Ascoli nel match in programma questo pomeriggio alle 15.

Gli uomini di Mignani arrivano al Del Duca al terzo posto in classifica con un solo punto di ritardo dalla seconda posizione del Genoa, forti di una striscia positiva che dura da cinque partite (4 vittorie e 1 pari). Ciò che incoraggia ulteriormente i biancorossi è il rendimento esterno, il migliore della categoria (il Frosinone è primo ma ha una partita in più fuori casa): 25 punti conquistati in 13 partite, frutto di 7 vittorie, 4 pari e solo 2 sconfitte.

Hanno 10 punti in meno in classifica ma sono in salute anche i padroni di casa, che sono in serie utile da quattro gare da quando in panchina è arrivato Roberto Breda al posto di Christian Bucchi. L'attuale allenatore dei piceni è un nome che evoca ricordi spiacevoli ai tifosi biancorossi, poiché contro il suo Latina s'infranse il sogno promozione nella "meravigliosa stagione fallimentare".

Dirigerà l'incontro il signor Rosario Abisso di Palermo (7 precedenti con il Bari, 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Trinchieri e dal quarto ufficiale Perri. In sala video ci saranno La Penna (VAR) E Marcenaro (AVAR).

Ascoli-Bari: i precedenti

Sono 48 in totale i precedenti tra Ascoli e Bari: la testa a testa tra le due squadre sono avanti i marchigiani, vincitori in 18 partite, mentre i successi dei Galletti sono 13 e i pareggi 17. Bilancio ancor più magro per i pugliesi nelle gare giocate in trasferta: solo 5 vittorie contro le 11 dei bianconeri e 9 pareggi.

Nel campionato in corso, alla 9ª giornata, l'Ascoli è stata la prima squadra a battere il Bari, imponendosi 0-2 al San Nicola con le reti di Simic e Dionisi.

L'ultimo precedente al Del Duca (28 marzo 2018, in Serie B) non evoca bei ricordi al Bari che fu sconfitto 1-0 da una rete in avvio di Buzzegoli. L'ultimo blitz dei biancorossi in casa ascolana, sempre tra i cadetti, risale al 2015-2016, uno 0-1 deciso da un'autorete di Cinaglia.

Come arriva l'Ascoli

Roberto Breda ha convocato 24 calciatori per la partita contro i biancorossi. Della lista non fanno parte lo squalificato Buchel e gli indisponibili Adjapong, Bellusci, Proia e Gnahorè. In compenso il tecnico dei marchigiani ritrova Forte. I bianconeri dovrebbero disporsi a specchio con il Bari, adottando il 4-3-1-2: davanti a Leali dovrebbe agire la linea difensiva formata da Donati, Simic, Botteghin e Falasco. In mediana dovrebbero esserci Collocolo e Caligara ad affiancare Giovane in posizione di vertice basso, mentre Falzerano potrebbe agire alle spalle della coppia d'attacco formata da Gondo e Dionisi.

Come arriva il Bari

Ad Ascoli Michele Mignani dovrà fare ancora a meno di Folorunsho e Ceter, c'è però un importante recupero a centrocampo dove torna disponibile Maita al rientro dalla squalifica. Il messinese farà parte dei tre a centrocampo, quasi certamente con Maiello e Benedetti. In difesa l'unica novità dovrebbe essere il ritorno di Mazzotta per Ricci a sinistra, mentre sono da capire le mosse sulla trequarti e in attacco: Bellomo dopo la buona prova col Venezia insidia Botta, Benali parte più indietro. Cheddira, nonostante non segni da tre gare, sembra inamovibile, mentre l'altra maglia se la giocano Antenucci, che se confermato sarebbe alla terza da titolare, ed Esposito, rimasto a guardare nelle ultime due.

Ascoli-Bari: probabili formazioni

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Donati, Simic, Botteghin, Falasco; Collocolo, Giovane, Caligara; Falzerano; Gondo, Dionisi. All. Breda

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Bellomo; Esposito, Cheddira. All. Mignani

Arbitro: Abisso di Palermo

Assistenti: Vecchi - Trinchieri

IV: Perri

VAR: La Penna

AVAR: Marcenaro

Ascoli-Bari: dove vederla in tv e in streaming

Ascoli-Bari, partita della 28ª giornata di Serie B con calcio d'inizio alle 15:00, verrà trasmessa in diretta su Dazn e su Sky Sport (canale 253), oltre che sull'app SkyGO e Now. Il match sarà visibile in streaming anche su Helbiz Live, e OneFootball, in modalità pay-per-view.