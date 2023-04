Bari-Benevento 2-0: Antenucci e Folorunsho regolano i sanniti

Il Bari è tornato al terzo posto in classifica dopo aver battuto 2-0 il Benevento nel match della 31ª giornata di Serie B al San Nicola.

Davanti a 21mila tifosi, tra cui anche l'inglese David Platt, la squadra di Mignani ha trovato un successo fondamentale per rimanere in corsa per la promozione. Forte di un uomo in più dalle battute finali del primo tempo per il doppio giallo ad Acampora, la formazione biancorossa è riuscita a sbloccare il punteggio dopo dieci minuti della ripresa grazie a un calcio di rigore trasformato da Mirco Antenucci.

Di lì a poco la squadra di Stellone è rimasta in 9 per un'altra espulsione, questa volta di Viviani (anche lui per doppia ammonizione), venendo punita per la seconda volta, questa volta da un calcio di punizione velenoso del rientrante Folorunsho.

Con questa vittoria il Bari torna da solo al terzo posto sorpassando di un punto il Südtirol (fermato sul pari a Cagliari) e portandosi a -6 dal Genoa (reduce dal successo in casa con la Reggina). La prossima partita, prevista il lunedì di Pasquetta alle 15, sarà un importantissimo scontro diretto, a Bolzano, proprio contro il Südtirol.

Bari-Benevento: la cronaca

Tutto confermato in difesa e a centrcampo nello scacchiere biancorosso. Sulla trequarti Mignani sceglie Bellomo, Antenucci e Cheddira. Nelle prime fasi dell'incontro, grande pressione del Benevento che costringe il Bari nella propria metà campo. I biancorossi provano a farsi vedere in un paio di occasioni cercando di distendersi in ripartenza con Cheddira, senza però impensierire Paleari. Al 22' provvidenziale salvataggio di Di Cesare, che in spaccata anticipa Improta sul bel suggerimento dal fondo di Pettinari. Per vedere il primo tiro in porta del Bari bisogna attendere la mezz'ora: Pucino ci prova direttamente da calcio piazzato dai 25 metri, la palla scavalca la barriera ma Paleari respinge ed evita la rete. Materiale per il VAR subito dopo la mezz'ora: il Benevento reclama un calcio di rigore per un fallo di mano di Vicari sulla girata di Pettinari. L'arbitro Piccinini va al monitor ma non assegna il penalty poiché c'era un fallo di Viviani su Cheddira all'inizio dell'azione. La gara si infiamma: al 36' giallo per Maita per simulazione, un minuto più tardi altro cartellino per Letizia reo di aver steso Benedetti. La svolta però arriva al 38': Acampora già ammonito stende Pucino e viene espulso tra le veementi proteste della panchina sannita. Ammonito anche Tello per proteste. Nel finale di primo tempo occasione per Cheddira che da posizione ravvicinata spara alto sopra la traversa. Il primo tempo si chiude a reti bianche con i Galletti in superiorità numerica.

Dopo l'intervallo Mignani rinuncia all'ammonito Maita per inserire Morachioli e provare a sfruttare l'uomo in più. Al 51' grande chance per Cheddira che va al tiro dall'interno dell'area ma viene chiuso in corner. Finito fuori il pallone, l'arbitro viene richiamato al monitor per un contatto tra Foulon e il marocchino, decretando il penalty a favore dei biancorossi. Dal dischetto va Antenucci che calcia forte a mezz'altezza battendo Paleari che aveva intuito. Cambi al 66': nel Benevento Simy per Pettinari, nel Bari Folorunsho per Cheddira. Subito pericoloso il centrocampista biancorosso con una conclusione dal limite fuori di poco. Altra tegola per il Benevento al 69': Antenucci va via in dribbling, Viviani, ammonito pochi minuti prima, lo stende all'ingresso dell'area e viene espulso lasciando i suoi in 9. La beffa per gli ospiti si completa al 71', quando Folorunsho, incaricatosi della punizione, calcia direttamente in porta beffando Paleari con un tiro angolato alla sua destra, anche con l'aiuto di una piccola deviazione. Ancora cambi al 76': vanno fuori Bellomo, zoppicante, e Vicari, rimpiazzati da Molina e Zuzek, mentre nel Benevento Kubica prende il posto di Tello. Esordio in biancorosso per Matino, inserito all'89' al posto di un applauditissimo Antenucci.

Bari-Benevento 2-0: il tabellino

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari (76' Zuzek), Mazzotta; Maita (46' Morachioli), Maiello, Benedetti; Bellomo (76' Molina); Antenucci, Cheddira (66' Folorunsho). A disp.: Frattali, Esposito, Botta, Scheidler, Ceter, Ricci, Dorval, Matino. All. Mignani

BENEVENTO (3-5-2): Paleari; Letizia, Veseli, Tosca; Improta, Tello, Viviani, Acampora, Foulon; Carfora, Pettinari (66' Simy). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Kubica, Karic, Farias, Jureskin, Glik, La Gumina, Schiattarella, Ciano, Koutsoupias. All. Stellone

Arbitro: Piccinini di Forlì

Assistenti: Meli - Cipriani

IV: Pirrotta

VAR: Abisso

AVAR: Alassio

Marcatori: 56' rig. Antenucci (BA), 71' Folorunsho (BA)

Note - ammoniti Acampora (BE), Maita (BA), Letizia (BE), Tello (BE), Veseli (BE). Espulsi Acampora (BE) al 38' e Viviani (BE) al 69', entrambi per doppia ammonizione. Recupero: 2', 5'

Spettatori: 21.082 (7.651 abbonati, 494 tifosi ospiti)