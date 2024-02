Bari: sarà Beppe Iachini il nuovo allenatore

Al termine di due intense giornate di trattative, il Bari è riuscito ad individuare il successore di Pasquale Marino: sarà Beppe Iachini il nuovo tecnico dei biancorossi.

L'accordo con il tecnico originario di Ascoli, che a maggio compirà 60 anni, è stato trovato nella serata di domenica e dovrebbe avere validità fino al termine del campionato, con opzione in caso di play-off, senza prevedere il rinnovo automatico. In giornata Iachini e il suo staff saranno in città per firmare i contratti e dirigere il primo allenamento.

Profilo di grande esperienza, Iachini conosce perfettamente il campionato di Serie B, torneo nel quale ha allenato squadre importanti e dove è stato capace di ottenere quattro promozioni nella massima serie. Iachini, ad ogni modo, è anche un esperto gestore nei momenti difficili, ed è proprio per questo che averlo scelto per prendere le redini del Bari in questo momento delicato sembra la soluzione migliore, certamente meno rischiosa rispetto all'ipotesi Cannavaro.