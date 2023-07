Bari, Polito attivo anche in uscita: Bosisio ceduto al Renate

In attesa di vedere definiti altri movimenti in entrata dopo Faggi, Nasti e Ménez, il Bari sfoltisce la rosa, trovando una sistemazione ai calciatori fuori dal progetto tecnico di Mignani.

Nel pomeriggio i biancorossi hanno comunicato con una nota la cessione di Marco Bosisio al Renate. Il calciatore, che a più riprese era stato accostato all'Audace Cerignola, è passato al club lombardo (da cui a gennaio i Galletti presero Gregorio Morachioli) a titolo definitivo. Il Bari, ad ogni modo, manterrà il diritto di riacquisto sul difensore classe 2002 cresciuto nel Milan che in Puglia non ha trovato spazio (solo 5' in campo per lui tra Coppa Italia e campionato). Venerdì pomeriggio era stata annunciata anche la cessione in prestito di Moussa Mane, mandato a farsi le ossa in Serie C alla Recanatese.

Relativamente al borsino delle entrate, Ciro Polito continua il pressing su Davide Diaw (nonostante si rincorrano voci di un eventuale rinnovo col Monza), mentre sembra aver mollato la presa per Mattia Valoti (anche lui in forza ai brianzoli), più incline ad accettare la proposta del Pisa.

Gli occhi del ds biancorosso sarebbero ora rivolti verso Aldo Florenzi, 21enne centrocampista capace di giocare da mezzala e all'occorrenza da playmaker, valutato circa 2 milioni di euro dal Cosenza, club a cui appartiene il cartellino e con cui ha disputato da protagonista gli ultimi due campionati di Serie B. Per andare su un obiettivo del genere, ad ogni modo, potrebbe essere necessario che si sblocchino le cessioni, prima su tutte quella di Elia Caprile al Napoli, e poi eventualmente quella di Walid Cheddira.

Sul fronte Brenno, portiere brasiliano con passaporto comunitario che dovrebbe arrivare in prestito con dirittto di riscatto dal Gremio, ancora nessuna novità, con probabili formalità burocratiche da sbrigare, data la natura intercontinentale del trasferimento.