Bari, Caprile convocato per gli Europei Under 21 in Georgia e Romania

Il Bari ha reso noto che il tecnico dell'Italia under 21 Paolo Nicolato ha inserito Elia Caprile nella lista dei convocati degli Azzurrini che si preparano a partecipare all'Europeo di categoria in programma in Georgia e Romania dal 21 giugno all'8 luglio prossimi.

L'Under 21 Azzurra, inserita nel gruppo D insieme a Svizzera, Norvegia e Francia, esordirà contro i transalpini il prossimo 22 giugno all'Arena di Cluj-Napoca. Il gruppo degli Azzurrini ha già effettuato un pre ritiro presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia; il definitivo gruppo dei 23 si ritroverà, sempre in Toscana, entro le 23:00 di oggi.

Italia Under 21: i convocati per gli europei

Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone)

Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Salvatore Esposito (Spezia), Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Monza), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Wilfried Gnonto (Leeds), Pietro Pellegri (Torino).