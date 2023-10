Bari-Como 1-1: Diaw illude, Bellemo pareggia e la vittoria sfugge ancora

Prosegue il digiuno di vittorie del Bari, fermato sull'1-1 in casa dal Como nel match dell'8ª giornata di Serie B.

Un altro risultato deludente per i Galletti, che erano riusciti a sbloccare il risultato al 66' con il primo centro biancorosso di Davide Diaw, ma che non hanno avuto neanche il tempo di gioire per via del pari quasi immediato di Bellemo. Ciò che rende ancor più frustrante l'esito del match del San Nicola - dove la vittoria manca dall'1-0 al Südtirol ai play-off della scorsa stagione - è il fatto che la squadra di Longo fosse rimasta in inferiorità numerica dal 50' per il doppio giallo sventolato a Kone.

Questa volta l'approccio alla gara del Bari non è stato da buttare e nel primo tempo la squadra ha creato in più di una circostanza i presupposti per colpire (ci era anche riuscita con Nasti, ma l'arbitro ha annullato per un lieve contatto con Odenthal poco prima del tiro). Nel secondo tempo, però, in cui ci si sarebbe aspettati che i biancorossi sfruttassero la superiorità numerica, paradossalmente sono emerse maggiori difficoltà nella manovra e dopo il vantaggio di Diaw, c'è stato il blackout difensivo che ha propiziato il pari di Bellemo. Incassato l'1-1 il Bari è stato incapace di orchestrare una reazione efficace ed è stato costretto ad accontentarsi di un punto.

Il Bari con questo pareggio raggiunge quota 9 in classifica, dove occupa il dodicesimo posto: i piazzamenti per la promozione diretta distano 8 e 7 punti, mentre il vantaggio sulla zona play-out è di 4 punti, sebbene la classifica sia ancora relativamente corta.

Preoccupa l'assenza di vittorie: l'ultimo successo risale addirittura dal 26 agosto scorso, quando Mignani e i suoi espugnarono il campo della Cremonese. Sei giornate senza vincere con cinque pareggi e una sconfitta, un ruolino che al triplice fischio è valso una copiosa bordata di fischi dagli spalti, accompagnati dal coro "meritiamo di più". Il prossimo impegno dei biancorossi sarà in casa della Reggiana (sabato 7 ottobre alle 14:00), squadra che ha 7 punti ed è reduce dal 3-0 sul campo della Ternana.

Bari-Como: la cronaca

Rispetto alla partita persa col Parma Mignani ripropone Frabotta a sinistra, Acampora per Maita e conferma il tridente con Aramu e Sibilli alle spalle di Nasti. Prima del fischio d'inizio ancora uno striscione eloquente da parte della Curva Nord indirizzato ai De Laurentiis: "Amiamo la nostra maglia sudata, pretendiamo programmazione e una società innamorata". Al 6' primo break interessante della partita: Koutsoupias vince un contrasto all'interno dell'area lombarda e calcia, Semper sicuro fa sua la sfera in presa bassa. All'11' Sibilli prova la battuta da posizione defilata sul suggerimento di Frabotta, il pallone però non inquadra lo specchio. Il Como si fa vedere per la prima volta su azione di rimessa al 13': Cassandro va al cross basso da destra, Cutrone prova la deviazione di tacco ma non inquadra lo specchio. L'ex Milan ci prova ancora al 17', questa volta però trova l'intervento di Brenno. Al 21' il Bari passa con una grande giocata da attaccante di Nasti, che controlla spalle alla porta e tira incrociando sul palo opposto, il gol però viene annullato per fallo su Odenthal. Anche ammonito il classe 2003 che aveva esultato togliendosi la maglietta. Al 25' ci riprova il Como con Cutrone, servito da Iannou, Brenno fa sua la sfera senza problemi. Superata da poco la mezzora di gioco Acampora va via lateralmente a due avversari e calcia da posizione defilata, Semper si rifugia in corner. Nasti al 33' prova nuovamente a colpire in girata dopo essere stato servito in area da Acampora ma trova ancora Semper a negargli la gioia del gol. Dalla parte opposta pericoloso il Como che ci prova al 35' con Chaija, autore di un sinistro deviato pericolosamente in corner da Di Cesare, e un minuto più tardi con Da Cunha che prova il sinistro a giro dal limite deviato in angolo da Brenno. Contropiede sprecato dai biancorossi in situazione di superiorità numerica al 37', sul ribaltamento di fronte va al tiro Cutrone, Brenno fa sua la sfera a terra. Al 41' tentativo di Koutsoupias servito da Sibilli, pallone ancora una volta fuori dallo specchio. Anche Aramu al 44' tenta di soprendere Semper con una frustata da oltre 20 metri ma il portiere croato è attento e devia in corner. La ripresa va in archivio a reti bianche dopo 3' di recupero.

La ripresa inizia senza cambi per le due squadre e subito con il Como in proiezione offensiva: traversone di Ioannou, Di Cesare di testa spedisce in angolo con una rischiosa deviazione che termina non lontana dalla porta difesa da Brenno. Potenziale momento di svolta al 50': Kone già ammonito commette un'altra scorretteza rimediando il secondo giallo e finendo anzitempo la sua partita. Poco dopo Longo corre ai ripari operando subito una sostituzione con Bellemo al posto di Da Cunha. Al 56' destro avvolgente di Sibilli, pallone sul fondo un paio di metri alla sinistra di Semper. Scocca al 58' il momento di Diaw, inserito al posto di Koutsoupias. Proprio Diaw sblocca finalmente il risultato a favore dei biancorossi su azione da calcio d'angolo battuto da Sibilli: spizzata di Di Cesare e colpo di testa dell'ex Monza da distanza ravvicinata sul quale Semper stavolta non può nulla. Immediato doppio cambio per i lariani: dentro Vignali e Gabrielloni. La gioia per il vantaggio però dura pochissimo poiché il Como pareggia quasi immediatatamente sugli sviluppi di un piazzato: Ioannou crossa da sinistra verso il centro dell'area, Abildgaard raccoglie e scodella in mezzo per l'inserimento di Bellemo che di testa fulmina Brenno. Incassato il gol del pari Mignani prova a scuotere i suoi con una doppia sostituzione: Maita e Achik prendono il posto di Maiello e Sibilli. Al 79' Longo risponde Baselli e Verdi per Cutrone e Ioannou. Sfortunato Maita, costretto subito a lasciare il campo per un problema muscolare: al suo posto Bellomo. Nell'occasione lascia il campo anche Aramu, sostituito da Benali. Al 3' di recupero tentativo pericoloso di Achik su calcio di punizione, la difesa del Como allontana in maniera fortunosa.

Bari-Como 1-1: il tabellino

Bari (4-3-2-1): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Frabotta; Koutsupias (58' Diaw), Maiello (73' Maita, 80' Bellomo), Acampora; Aramu (80' Benali), Sibilli (74' Achik); Nasti. A disp.: Farroni, Maita, Matino, Zuzek, Edjouma, Pucino, Akpa-chukwu, Ricci. All. Mignani

COMO (3-4-3): Semper; Curto, Barba, Odenthal; Cassandro (65' Vignali), Abildgaard, Kone, Ioannou (79' Verdi), Da Cunha (54' Bellemo), Cutrone (79' Baselli), Chajia (65' Gabrielloni. A disp.: Vigorito, Sala, Solini, Blanco, Kerrigan, Arrigoni, Scaglia. All. Longo.

Arbitro: Camplone di Pescara

Assistenti: Di Iorio - Arace

IV: Baratta

VAR: Aureliano

AVAR: Di Vuolo

Marcatori: 64' Diaw (B) 66' Bellemo (C)

Note - ammoniti 23' Nasti (B), 32' Kone (C), 45'+2 Cassandro (C), 68' Maiello (B), 90'+5 Gabrielloni (C), 90'+6 Di Cesare (B). Espulso Kone (C) al 50' per doppia ammonizione. Recupero: 3'

Spettatori: 16.377 (8.809 abbonati; 88 tifosi ospiti)