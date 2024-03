Bari, emergenza in attacco: due turni di stop a Nasti, infortunio per Kallon

Continuano a fioccare le notizie negative in casa Bari. Dopo la sconfitta con la Samp in casa, a seguito della quale i biancorossi si trovano con due soli punti di vantaggio sui play-out, sono arrivate le decisioni del Giudice sportivo e un responso dall'infermeria che rendono ancor più arduo il compito di Beppe Iachini.

Marco Nasti, subentrato nel finale del match coi blucerchiati, è stato espulso per proteste dopo il triplice fischio ed è stato punito con due turni di squalifica "per avere, al termine della gara, rivolto a voce alta espressioni ingiuriose al Direttore di gara". Salterà le sfide con Modena e Cremonese.

Oltre al centravanti scuola Milan, il Bari non avrà a disposizione per le prossime partite neanche Yayah Kallon. L'ala della Sierra Leone arrivata in prestito dal Verona a gennaio è rimasto vittima di un infortunio al ginocchio destro con interessamento del collaterale mediale. C'è il rischio concreto che la stagione del classe 2001 possa essersi conclusa anzitempo.

"SSC Bari - si legge nella nota del club - comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Yayah Kallon per valutare l’entità del problema al ginocchio destro riscontrato nel corso della sfida di sabato scorso contro la Sampdoria, hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale. Il calciatore già da oggi darà inizio al programma personalizzato di recupero, costantemente monitorato dallo staff sanitario biancorosso".

Impossibile anche lo scenario del reintegro di Mattia Aramu, poiché Kallon fa parte della lista under, mentre il calciatore in prestito dal Genoa è un over. Iachini dovrà arrangiarsi con i calciatori che avrà a disposizione sperando di recuperare a pieno regime Davide Diaw e Jérémy Ménez nelle due settimane di lavoro che precedono la ripresa del campionato.