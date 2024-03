Bari-Sampdoria 0-1, le pagelle: Puscas e Sibilli mancano di precisione, male Zuzek

Il Bari è andato al tappeto per la quarta volta nelle ultime cinque partite arrendendosi in casa contro la Sampdoria nel match del 30º turno di Serie B.

Per Iachini, ora con soli due punti di vantaggio sui play-out, è la seconda sconfitta di fila dopo quella in trasferta col Venezia. Un ko che a onor del vero è arrivato al termine di una partita interpretata in maniera non del tutto negativa rispetto alle ultime, ma in cui il Bari ha pagato ancora per lo scarso cinismo sotto porta e la fragilità difensiva.

Bari-Sampdoria: le pagelle dei biancorossi

Brenno 6: Poco impegnato, può fare ben poco in occasione della rete di Kasami.

Matino 6: Tiene bene nel duello con De Luca. Costretto a uscire dopo essersi allacciato con Kasami. Dal 62' Zuzek 5: Si fa sorprendere da De Luca sull'azione del gol ligure.

Di Cesare 5,5: Rimedia un giallo evitabile, poi nel finale si fa anticipare da Kasami che realizza il gol partita.

Vicari 6: Gioca una partita caratterizzata da buone letture e quando può prova a verticalizzare per i compagni.

Pucino 5: Non si vede praticamente mai nella metà campo avversaria.

Maita 5,5: Più presente nel primo tempo, cala col passare dei minuti incappando in diverse imprecisioni nei passaggi. Dall'89' Maita: sv

Benali 6: Buona prestazione del libico senza prezioso nel lavoro con e senza palla. Nella ripresa accomoda l'assist da cui scaturisce il rigore a favore del Bari. Dal 78' Maiello: sv

Dorval 5,5: Nel primo tempo accompagna l'azione e arriva diverse volte al cross, anche l'azione del rigore nasce da un suo traversone, ma quando deve difendere è spesso disattento.

Sibilli 5: Nonostante non manchino le sue sgroppate, pecca di lucidità e la conferma arriva quando dagli 11 metri spreca l'opportunità di portare in vantaggio i suoi. Dall'89' Lulic: sv

Morachioli 6: Tra i migliori dei biancorossi. Dal 78' Nasti 4: In campo per il finale di partita, non si vede mai, se non dopo il triplice fischio quando viene espulso per qualche parola di troppo.

Puscas 5,5: Si muove più del solito, chiede il pallone ma nel primo tempo si divora una grande occasione. Nella ripresa conquista il rigore fallito da Sibilli e colpisce un incrocio dei pali pochi istanti prima del vantaggio ospite. Sfortunato.

Iachini 5: Non convince la scelta di Pucino sulla corsia destra. Non vuole un gioco di transizione ma il suo Bari crea soprattutto in contropiede senza riuscire a imporre il proprio ritmo. La squadra non è corta come vorrebbe e paga a caro prezzo la prima disattenzione. Ha due settimane per cercare il bandolo della matassa.

Bari-Sampdoria 0-1: voti e tabellino

BARI (3-4-1-2): Brenno; Matino (62' Zuzek), Di Cesare, Vicari; Pucino, Maita (88' Kallon), Benali, Dorval; Sibilli (88' Lulic); Morachioli (Nasti), Puscas. A disp.: Pellegrini, Pissardo, Bellomo, Guiebre, Edjouma, Dachille. All. Iachini

SAMPDORIA (3-4-1-2): Stankovic 7; Leoni 6,5 (88' Girelli sv), Ghilardi 5,5, González 6,5 (73' Murru sv); Stojanovic 6 (73' Benedetti 6), Depaoli 6, Yepes 6 (50' Darboe 6,5), Kasami 7, Barreca 6; De Luca 6,5, Álvarez 6 (73' Borini 6). A disp.: Tantalocchi, Ravaglia, Askildsen, Verre, Giordano, Ntanda. All. Pirlo 6,5

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Assistenti: Barone - Longo

IV: De Angeli

VAR: Meraviglia

AVAR: Piccinini

Marcatori: 87' Kasami (S)

Note - ammoniti: 25' González (S), 34' Di Cesare (B), 55' Ghilardi (S), 57' Stojanovic (S), 58' Matino (B), 75' Morachioli (B). Sibilli (B) sbaglia un rigore al 72'. Recupero: 1', 6'. Corner: 7-5

Spettatori: 19.767 (8.809 abbonati; 1.290 tifosi ospiti)