Bari-Sampdoria 0-1: Kasami gela i biancorossi nel finale

Notte fonda per il Bari, sconfitto 1-0 in casa dalla Sampdoria nel match della 30ª giornata di Serie B. La vittoria degli ospiti si è materializzata nel finale di gara, grazie alla rete segnata da Kasami all'87'.

Una decina di minuti prima la squadra di Iachini aveva fallito un calcio di rigore con Sibilli e pochi istanti prima di finire sotto aveva colpito un clamoroso incrocio dei pali con Puscas.

La sconfitta dei Galletti è arrivata al termine di una prestazione sicuramente migliore rispetto alle recenti uscite in cui tuttavia hanno fatto la differenza la freddezza sotto porta e un'errata lettura difensiva proprio nel momento più delicato dell'incontro.

Per i blucerchiati è la terza vittoria di fila, risultato che lancia la squadra di Pirlo al settimo posto a quota 40 in piena zona play-off. Il Bari, invece, è alla quarta sconfitta nelle ultime cinque gare ed è fermo al quindicesimo posto con 35 punti. Ora però, il margine dei biancorossi sulla zona play-out è di soli due punti.

Dopo questo turno il campionato si ferma per la sosta per le nazionali, un periodo che Iachini dovrà cercare di sfruttare al massimo per ricompattare la squadra e prepararla al meglio per le ultime otto partite della stagione. Si riparte il 1° aprile al Braglia contro il Modena in una partita che si preannuncia a dir poco fondamentale.

Bari-Sampdoria: la cronaca

Nel Bari forfait dell'ultim'ora per Ricci, fermato da un attacco influenzale. Dorval viene così dirottato a sinistra, con Pucino a occupare la corsia destra. In attacco c'è Morachioli in coppia con Puscas.

Inizio propositivo per il Bari: al 3' cross di Dorval da sinistra, Morachioli prova un debole colpo di testa respinto dalla difesa doriana. Al 5' ci prova Álvarez ma il suo destro viene murato. Stessa sorte per una conclusione dal limite di Pucino su assist di Sibilli. Dopo aver conquistato un angolo la Samp ci prova di testa con Ghilardi, ci arriva però Brenno. Grande occasione per la Sampdoria al 21': De Luca e Álvarez poi rientra sul sinistro e prova a calciare ma viene chiuso in corner da Di Cesare. Sul versante opposto, al 22', il Bari va al tiro con Sibilli, servito da Benali dopo aver raccolto un invitante traversone di Maita dal fianco destro dell'area, la conclusione viene poi deviata in angolo. Sugli sviluppi del corner colpo di testa di Di Cesare e palla che finisce alta sopra la traversa. Il primo giallo del match lo prende González della Samp per un fallo su Puscas. Palla gol limpida non sfruttata da Puscas al 29': Vicari verticalizza, Morachioli di prima manda in porta il romeno che si fa respingere il tiro in angolo da Stankovic. Al 34' giallo anche per Di Cesare. Minuto 36, ci prova Maita con un destro dal limite dell'area, la conclusione però non inquadra lo specchio. Al 40' rete annullata a De Luca della Sampdoria per posizione di offside sul lancio dalle retrovie di González. Bari ancora pericoloso al 43', questa volta con Dorval che dopo essere stato servito da Maita vince un rimpallo su González e ci prova di testa col pallone che finisce alto sopra la traversa di poco. Dopo un minuto di recupero le squadre vanno al riposo sullo 0-0.

Dopo l'intervallo le squadre rientrano con gli stessi 22 del primo tempo ma trascorsi 5' dall'inizio della ripresa Pirlo sostituisce Yepes con Darboe. Al 58' Matino viene ammonito per un fallo su Kasami. In occasione del contrasto il centrale biancorosso resta leggermente infortunato e al 62' lascia il posto a Zuzek. Al 65' azione di rimessa del Bari, Morachioli appoggia centralmente per Sibilli contrastato al momento del tiro. Un minuto più tardi dalla parte opposta De Luca sfugge alla marcatura di Dorval e va al tiro da posizione defilata, Brenno se la cava alzando il pallone in calcio d'angolo. Calcio di rigore per il Bari al 69': azione di contropiede dei biancorossi, Dorval va al cross da sinistra, Benali di testa appoggia per Puscas che calcia di prima intenzione ma trova l'opposizione col braccio di Ghilardi. Perenzoni indica subito il dischetto dal quale si presenta Sibilli che però si fa respingere il tiro da Stankovic bravo a battezzare l'angolino sinistro. Sfuma l'occasione per il vantaggio dei padroni di casa. Pirlo intuita qualche difficoltà da parte dei suoi ricorre a un triplo cambio a un quarto d'ora dal termine richiamando González, Álvarez e Stojanovic, rimpiazzati da Murru, Borini e Benedetti. Applausi per l'ex biancorosso al momento del suo ingresso in campo. Al 78' cambia anche Iachini: fuori Morachioli e Benali sostituiti da Nasti e Maiello. Ottimo break del Bari all'83': percussione per le vie centrali di Sibilli che apre a destra per Puscas, controllo e tiro che si stampa sull'incrocio dei pali. La beffa per il Bari si consuma all'87' quando De Luca, contrastato debolmente da Zuzek, riesce a servire Kasami che anticipa Di Cesare e batte Brenno con il destro portando in vantaggio. Dopo il vantaggio ospite nella Samp va fuori Leoni sostituito da Girelli, mentre nel Bari entrano Kallon e Lulic per Maita e Sibilli. Trascorsi i 6' di recupero il Bari incassa la decima sconfitta stagionale tra i fischi del San Nicola. Dopo il triplice fischio rosso a Nasti per proteste.

Bari-Sampdoria 0-1: il tabellino

BARI (3-4-1-2): Brenno; Matino (62' Zuzek), Di Cesare, Vicari; Pucino, Maita (88' Kallon), Benali, Dorval; Sibilli (88' Lulic); Morachioli (Nasti), Puscas. A disp.: Pellegrini, Pissardo, Bellomo, Guiebre, Edjouma, Dachille. All. Iachini

SAMPDORIA (3-4-1-2): Stankovic; Leoni (88' Girelli), Ghilardi, González (73' Murru); Stojanovic (73' Benedetti), Depaoli, Yepes (50' Darboe), Kasami, Barreca; De Luca, Álvarez (73' Borini). A disp.: Tantalocchi, Ravaglia, Askildsen, Verre, Giordano, Ntanda. All. Pirlo

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Assistenti: Barone - Longo

IV: De Angeli

VAR: Meraviglia

AVAR: Piccinini

Marcatori: 87' Kasami (S)

Note - ammoniti: 25' González (S), 34' Di Cesare (B), 55' Ghilardi (S), 57' Stojanovic (S), 58' Matino (B), 75' Morachioli (B). Sibilli (B) sbaglia un rigore al 72'. Recupero: 1', 6'. Corner: 7-5

Spettatori: 19.767 (8.809 abbonati; 1.290 tifosi ospiti)