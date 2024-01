Calciomercato Bari: Frabotta passa al Cosenza

Dato come sicuro partente nel mercato di gennaio, Gianluca Frabotta alla fine ha lasciato ufficialmente il Bari. Il terzino sinistro di proprietà della Juventus resta in Serie B e si trasferisce a titolo temporaneo al Cosenza.

Per Frabotta arrivato nell'estate 2023 sono stati sei mesi abbastanza complicati in cui non ha reso come ci si aspettava ed è riuscito a totalizzare appena 7 apparizioni per un totale di 438' giocati. Il feeling con la Puglia per il classe '99 romano evidentemente non è dei migliori, visto che già nel 2022 approdò in prestito al Lecce salvo poi neanche iniziare la stagione con i salentini ed essere girato in prestito al Frosinone. Ora Polito dovrà individuare un nuovo terzino sinistro per fornire un'alternativa a Giacomo Ricci.

Frabotta al Cosenza: la nota del Bari

"SSC Bari - si legge nella nota del club biancorosso - comunica di aver raggiunto l’accordo con il Cosenza Calcio – con l’autorizzazione della Juventus F.C. - per la cessione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive del difensore classe ’99 Gianluca Frabotta".