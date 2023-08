Bari, l'allenamento congiunto col Gravina finisce 5-0

ll Bari nel pomeriggio ha sostenuto un allenamento congiunto con il Gravina Calcio, formazione militante in Serie D e guidata da mister Catalano, finito col punteggio di 5-0.

Lo score è stato aperto da Cheddira dal dischetto, dopo un calcio di rigore conquistato da Menez. La seconda rete l'ha segnata Nasti in mezza girata, mentre il terzo gol porta la firma di Dorval, autore di un colpo di testa su cross da sinistra prima dell'intervallo. In avvio di ripresa la quarta rete biancorossa con una girata di prima intenzione di Maita su assist di Dorval. Per finire, altro rigore conquistato da Menez e trasformato da Cheddira per la personale doppietta e il 5-0 finale.

Domenica il gruppo potrà godere di un giorno di riposo dandosi così appuntamento a lunedì pomeriggio per la ripresa dei lavori.

Bari-Gravina 5-0 il tabellino

Bari: Frattali, Dorval (35'st Celiento), Di Cesare (1'st Zuzek), Vicari (30'st Matino), Ricci (16'st Pucino), Maiello (16'st Benali), Bellomo (16'st Faggi), Maita (35'st Lops), Menez (30'st D'Errico), Cheddira (16'st Scheidler) e Nasti (1'st Morachioli)

Gravina (4-3-3): Iurino, Orlando, Raso, Quaranta, Lauria, Bagatini, Ramos, Szymansky, Santoro, Coppola Fausto, Chiaradia; entrati nel corso del galoppo: Simedru (por), Corchia (por), Sciarpa, De Min, Mastrodonato, Coppola Diego, Ledesma, Fiorito, Brandonisio, Giglio, Neri, Traian, Miggiano, Da Silva Castro

Marcatori pt: Cheddira su rigore), Nasti, Dorval; marcatori st: Cheddira su rigore, Maita