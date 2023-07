Bari, il 13 luglio la presentazione della prima maglia 2023-2024

Dopo la compilazione del calendario di Serie B 2023-2024, c'è attesa per le parole del presidente del Bari Luigi De Laurentiis, la cui conferenza stampa è prevista il 13 luglio alle 15.

Contestualmente all'apertura della nuova stagione, il giorno prima della partenza per il ritiro di Roccaraso, verrà svelata anche la prima maglia del Bari per la nuova stagione. Stando a quanto anticipato dal club biancorosso con una nota sul proprio sito, la nuova maglia "si presenta con una vera rivoluzione, non solo in termini di design, ma anche in merito ai marchi sponsor" ed è "pensato per vestire con grande qualità tecnica i calciatori, con un design innovativo e avvincente".

Confermata la partnership tra il Bari e la famiglia Casillo, al terzo anno di collaborazione: Molino Casillo diverrà Main Sponsor - Principal Jersey Sponsor, pertanto sarà l’unico marchio esposto sul fronte della maglia da gioco.