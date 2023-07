Calendario di Serie B 2023-2024: le partite del Bari giornata per giornata

Si è svolto a Como il sorteggio del calendario di Serie B 2023-2024. Dopo la grande delusione della finale play-off persa contro il Cagliari, il Bari è pronto a proiettarsi nel nuovo campionato cadetto per ritentare l'assalto alla promozione in Serie A: l'avventura dei Galletti inizierà al San Nicola contro il Palermo venerdì 18 agosto.

>> CALENDARIO SERIE BKT 2023-24 <<

Con la X è indicata la squadra in attesa di rimpiazzare la Reggina (dovrebbe essere il Brescia), esclusa per inadempienze finanziarie. Da quest'anno il calendario è asimmetrico, per cui le gare d'andata non coincideranno con quelle di ritorno e le squadre non potranno incontrarsi di nuovo prima di sei partite. Non si giocherà durante le soste nazionali, mentre è confermato il boxing day del 26 dicembre. La sosta invernale è prevista dal 27 dicembre al 12 gennaio, con la prima giornata di ritorno stabilita il 13 gennaio, decisi inoltre i turni infrasettimanali: martedì 29 agosto, martedì 26 settembre, martedì 26 dicembre, martedì 27 febbraio e mercoledì primo maggio oltre a Pasquetta lunedì primo aprile 2024. La conclusione della stagione regolare è prevista il 10 maggio 2024.

Calendario Serie B 2023-2024

1ª GIORNATA

19 AGO 2023

BARI - PALERMO

CITTADELLA - REGGIANA

COSENZA - ASCOLI

CREMONESE - CATANZARO

PARMA - FERALPISALÒ

PISA - LECCO

SÜDTIROL - SPEZIA

TERNANA - SAMPDORIA

VENEZIA - COMO

X - MODENA

2ª GIORNATA

26 AGO 2023

CATANZARO - TERNANA

COMO - REGGIANA

CREMONESE - BARI

FERALPISALÒ - SÜDTIROL

LECCO - SPEZIA

MODENA - ASCOLI

PALERMO - X

PARMA - CITTADELLA

SAMPDORIA - PISA

VENEZIA - COSENZA

3ª GIORNATA

29 AGO 2023

ASCOLI - FERALPISALÒ

BARI - CITTADELLA

CATANZARO - SPEZIA

COMO - LECCO

COSENZA - MODENA

PISA - PARMA

REGGIANA - PALERMO

SAMPDORIA - VENEZIA

SÜDTIROL - X

TERNANA - CREMONESE

4ª GIORNATA

02 SET 2023

CITTADELLA - VENEZIA

CREMONESE - SAMPDORIA

LECCO - CATANZARO

MODENA - PISA

PALERMO - FERALPISALÒ

PARMA - REGGIANA

SPEZIA - COMO

SÜDTIROL - ASCOLI

TERNANA - BARI

X - COSENZA

5ª GIORNATA

16 SET 2023

ASCOLI - PALERMO

CATANZARO - PARMA

COMO - TERNANA

COSENZA - SÜDTIROL

FERALPISALÒ - MODENA

LECCO - X

PISA - BARI

REGGIANA - CREMONESE

SAMPDORIA - CITTADELLA

VENEZIA - SPEZIA

6ª GIORNATA

23 SET 2023

BARI - CATANZARO

CITTADELLA - COMO

CREMONESE - ASCOLI

FERALPISALÒ - PISA

MODENA - LECCO

PALERMO - COSENZA

PARMA - SAMPDORIA

SPEZIA - REGGIANA

TERNANA - SÜDTIROL

X - VENEZIA

7ª GIORNATA

26 SET 2023

ASCOLI - TERNANA

CATANZARO - CITTADELLA

COMO - SAMPDORIA

COSENZA - CREMONESE

LECCO - FERALPISALÒ

PARMA - BARI

REGGIANA - PISA

SPEZIA - X

SÜDTIROL - MODENA

VENEZIA - PALERMO

8ª GIORNATA

30 SET 2023

BARI - COMO

CITTADELLA - LECCO

CREMONESE - PARMA

FERALPISALÒ - SPEZIA

MODENA - VENEZIA

PALERMO - SÜDTIROL

PISA - COSENZA

SAMPDORIA - CATANZARO

TERNANA - REGGIANA

X - ASCOLI

9ª GIORNATA

07 OTT 2023

ASCOLI - SAMPDORIA

CITTADELLA - TERNANA

COMO - CREMONESE

COSENZA - LECCO

MODENA - PALERMO

REGGIANA - BARI

SPEZIA - PISA

SÜDTIROL - CATANZARO

VENEZIA - PARMA

X - FERALPISALÒ

10ª GIORNATA

21 OTT 2023

BARI - MODENA

CATANZARO - FERALPISALÒ

CREMONESE - SÜDTIROL

LECCO - ASCOLI

PALERMO - SPEZIA

PARMA - COMO

PISA - CITTADELLA

REGGIANA - VENEZIA

SAMPDORIA - COSENZA

TERNANA - X

11ª GIORNATA

28 OTT 2023

ASCOLI - PARMA

CITTADELLA - CREMONESE

COMO - CATANZARO

FERALPISALÒ - REGGIANA

MODENA - TERNANA

PALERMO - LECCO

SPEZIA - COSENZA

SÜDTIROL - SAMPDORIA

VENEZIA - PISA

X - BARI

12ª GIORNATA

04 NOV 2023

BARI - ASCOLI

CATANZARO - MODENA

CITTADELLA - X

COSENZA - FERALPISALÒ

CREMONESE - SPEZIA

PARMA - SÜDTIROL

PISA - COMO

REGGIANA - LECCO

SAMPDORIA - PALERMO

TERNANA - VENEZIA

13ª GIORNATA

11 NOV 2023

ASCOLI - COMO

COSENZA - REGGIANA

FERALPISALÒ - BARI

LECCO - PARMA

MODENA - SAMPDORIA

PALERMO - CITTADELLA

SPEZIA - TERNANA

SÜDTIROL - PISA

VENEZIA - CATANZARO

X - CREMONESE

14ª GIORNATA

25 NOV 2023

BARI - VENEZIA

CATANZARO - COSENZA

CITTADELLA - SÜDTIROL

COMO - FERALPISALÒ

CREMONESE - LECCO

PARMA - MODENA

PISA - X

REGGIANA - ASCOLI

SAMPDORIA - SPEZIA

TERNANA - PALERMO

15ª GIORNATA

02 DIC 2023

COSENZA - TERNANA

FERALPISALÒ - CITTADELLA

LECCO - BARI

MODENA - REGGIANA

PALERMO - CATANZARO

PISA - CREMONESE

SPEZIA - PARMA

SÜDTIROL - COMO

VENEZIA - ASCOLI

X - SAMPDORIA

16ª GIORNATA

09 DIC 2023

ASCOLI - SPEZIA

BARI - SÜDTIROL

CATANZARO - PISA

CITTADELLA - COSENZA

COMO - MODENA

CREMONESE - VENEZIA

PARMA - PALERMO

REGGIANA - X

SAMPDORIA - LECCO

TERNANA - FERALPISALÒ

17ª GIORNATA

16 DIC 2023

ASCOLI - CATANZARO

COSENZA - PARMA

FERALPISALÒ - CREMONESE

LECCO - TERNANA

MODENA - CITTADELLA

PALERMO - PISA

REGGIANA - SAMPDORIA

SPEZIA - BARI

VENEZIA - SÜDTIROL

X - COMO

18ª GIORNATA

23 DIC 2023

BARI - COSENZA

CATANZARO - X

CITTADELLA - SPEZIA

COMO - PALERMO

CREMONESE - MODENA

PARMA - TERNANA

PISA - ASCOLI

SAMPDORIA - FERALPISALÒ

SÜDTIROL - REGGIANA

VENEZIA - LECCO

19ª GIORNATA

26 DIC 2023

ASCOLI - CITTADELLA

COSENZA - COMO

FERALPISALÒ - VENEZIA

LECCO - SÜDTIROL

PALERMO - CREMONESE

REGGIANA - CATANZARO

SAMPDORIA - BARI

SPEZIA - MODENA

TERNANA - PISA

X - PARMA

20ª GIORNATA

13 GEN 2024

BARI - TERNANA

CATANZARO - LECCO

CITTADELLA - PALERMO

COMO - SPEZIA

CREMONESE - COSENZA

MODENA - X

PARMA - ASCOLI

PISA - REGGIANA

SÜDTIROL - FERALPISALÒ

VENEZIA - SAMPDORIA

21ª GIORNATA

20 GEN 2024

ASCOLI - BARI

COSENZA - VENEZIA

FERALPISALÒ - CATANZARO

LECCO - PISA

PALERMO - MODENA

REGGIANA - COMO

SAMPDORIA - PARMA

SPEZIA - CREMONESE

TERNANA - CITTADELLA

X - SÜDTIROL

22ª GIORNATA

27 GEN 2024

BARI - REGGIANA

CATANZARO - PALERMO

CITTADELLA - SAMPDORIA

COMO - ASCOLI

CREMONESE - X

FERALPISALÒ - LECCO

MODENA - PARMA

PISA - SPEZIA

SÜDTIROL - COSENZA

VENEZIA - TERNANA

23ª GIORNATA

03 FEB 2024

ASCOLI - SÜDTIROL

COSENZA - PISA

LECCO - CREMONESE

PALERMO - BARI

PARMA - VENEZIA

REGGIANA - FERALPISALÒ

SAMPDORIA - MODENA

SPEZIA - CATANZARO

TERNANA - COMO

X - CITTADELLA

24ª GIORNATA

10 FEB 2024

BARI - LECCO

CATANZARO - ASCOLI

CITTADELLA - PARMA

COMO - X

CREMONESE - REGGIANA

FERALPISALÒ - PALERMO

MODENA - COSENZA

PISA - SAMPDORIA

SÜDTIROL - VENEZIA

TERNANA - SPEZIA

25ª GIORNATA

17 FEB 2024

ASCOLI - CREMONESE

BARI - FERALPISALÒ

CATANZARO - SÜDTIROL

LECCO - COSENZA

PALERMO - COMO

PARMA - PISA

REGGIANA - TERNANA

SAMPDORIA - X

SPEZIA - CITTADELLA

VENEZIA - MODENA

26ª GIORNATA

24 FEB 2024

CITTADELLA - CATANZARO

COMO - PARMA

COSENZA - SAMPDORIA

CREMONESE - PALERMO

FERALPISALÒ - ASCOLI

MODENA - SPEZIA

PISA - VENEZIA

SÜDTIROL - BARI

TERNANA - LECCO

X - REGGIANA

27ª GIORNATA

27 FEB 2024

ASCOLI - X

CATANZARO - BARI

LECCO - COMO

PALERMO - TERNANA

PARMA - COSENZA

PISA - MODENA

REGGIANA - SÜDTIROL

SAMPDORIA - CREMONESE

SPEZIA - FERALPISALÒ

VENEZIA - CITTADELLA



28ª GIORNATA

02 MAR 2024

ASCOLI - REGGIANA

BARI - SPEZIA

CITTADELLA - PISA

COMO - VENEZIA

COSENZA - CATANZARO

FERALPISALÒ - SAMPDORIA

MODENA - CREMONESE

SÜDTIROL - LECCO

TERNANA - PARMA

X - PALERMO

29ª GIORNATA

09 MAR 2024

CATANZARO - REGGIANA

COSENZA - CITTADELLA

CREMONESE - COMO

LECCO - PALERMO

MODENA - FERALPISALÒ

PARMA - X

PISA - TERNANA

SAMPDORIA - ASCOLI

SPEZIA - SÜDTIROL

VENEZIA - BARI

30ª GIORNATA

16 MAR 2024

ASCOLI - LECCO

BARI - SAMPDORIA

CITTADELLA - MODENA

COMO - PISA

FERALPISALÒ - PARMA

PALERMO - VENEZIA

REGGIANA - SPEZIA

SÜDTIROL - CREMONESE

TERNANA - COSENZA

X - CATANZARO

31ª GIORNATA

01 APR 2024

COMO - SÜDTIROL

COSENZA - X

CREMONESE - FERALPISALÒ

LECCO - CITTADELLA

MODENA - BARI

PARMA - CATANZARO

PISA - PALERMO

SAMPDORIA - TERNANA

SPEZIA - ASCOLI

VENEZIA - REGGIANA

32ª GIORNATA

06 APR 2024

ASCOLI - VENEZIA

BARI - CREMONESE

CATANZARO - COMO

FERALPISALÒ - COSENZA

PALERMO - SAMPDORIA

REGGIANA - CITTADELLA

SPEZIA - LECCO

SÜDTIROL - PARMA

TERNANA - MODENA

X - PISA

33ª GIORNATA

13 APR 2024

CITTADELLA - ASCOLI

COMO - BARI

COSENZA - PALERMO

CREMONESE - TERNANA

LECCO - REGGIANA

MODENA - CATANZARO

PARMA - SPEZIA

PISA - FERALPISALÒ

SAMPDORIA - SÜDTIROL

VENEZIA - X

34ª GIORNATA

20 APR 2024

ASCOLI - MODENA

BARI - PISA

CATANZARO - CREMONESE

FERALPISALÒ - COMO

LECCO - VENEZIA

PALERMO - PARMA

REGGIANA - COSENZA

SPEZIA - SAMPDORIA

SÜDTIROL - CITTADELLA

X - TERNANA

35ª GIORNATA

27 APR 2024

CITTADELLA - FERALPISALÒ

COSENZA - BARI

MODENA - SÜDTIROL

PALERMO - REGGIANA

PARMA - LECCO

PISA - CATANZARO

SAMPDORIA - COMO

TERNANA - ASCOLI

VENEZIA - CREMONESE

X - SPEZIA

36ª GIORNATA

01 MAG 2024

ASCOLI - COSENZA

BARI - PARMA

CATANZARO - VENEZIA

COMO - CITTADELLA

CREMONESE - PISA

FERALPISALÒ - X

LECCO - SAMPDORIA

REGGIANA - MODENA

SPEZIA - PALERMO

SÜDTIROL - TERNANA

37ª GIORNATA

04 MAG 2024

CITTADELLA - BARI

COSENZA - SPEZIA

MODENA - COMO

PALERMO - ASCOLI

PARMA - CREMONESE

PISA - SÜDTIROL

SAMPDORIA - REGGIANA

TERNANA - CATANZARO

VENEZIA - FERALPISALÒ

X - LECCO