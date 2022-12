Bari-Modena: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Ritrovata la vittoria a due mesi di distanza battendo il Cittadella in trasferta, il Bari ha consolidato il terzo posto in classifica portandosi a 26 punti, a -3 dalla seconda posizione della Reggina.

Il prossimo ostacolo per la squadra di Michele Mignani si chiama Modena, un avversario che il tecnico biancorosso conosce bene poiché ne è stato l'allenatore dal dicembre 2019 al giugno 2021 con 28 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte in 53 panchine ufficiali.

La partita con i Canarini in programma al San Nicola è molto importante, non solo per consolidare le ambizioni di alta classifica del Bari, ma anche per invertire il trend non proprio favorevole tra le mura amiche di quest'anno: nonostante grandi cornici di pubblico, infatti, la squadra non ha raccolto i frutti sperati (ha il diciassettesimo rendimento interno della categoria) ottenendo solo 8 punti sui 21 a disposizione, con il ruolino di 1 vittoria, 5 pareggi e 1 sconfitta.

Attualmente sono 5 i punti che dividono le due squadre a favore dei pugliesi: il Modena è decimo con 21 punti e proviene da una striscia positiva di 5 risultati utili in cui ha ottenuto 3 pareggi e 2 vittorie.

Dirigerà la gara il signor Gianluca Aureliano, arbitro della sezione di Bologna, che sarà coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e

Mokhtar. Il quarto uomo sarà La Penna, mentre a VAR ed AVAR ci saranno Giua e Di Martino.

Bari-Modena: i precedenti

Nella loro storia Bari e Modena si sono incrociate 54 volte in partite ufficiali. Il bilancio è a favore dei pugliesi, vincitori in 24 partite, mentre le vittorie emiliane sono 15, proprio come i pareggi. Il dominio dei biancorossi è ancor più netto in casa, dove in 26 partite sono arrivate 16 vittorie, 7 pareggi e 3 soli successi del Modena.

L'ultimo incrocio ufficiale tra le due squadre è avvenuto nell'ambito della Supercoppa di Serie C 2021-2022, quando le due squadre si sono affrontate al Braglia (7 maggio 2022) e il punteggio è stato di 3-3 (per il Bari doppietta di Citro e gol di Mallamo, per i padroni di casa tripletta di Bonfanti)

Come arriva il Bari

Rispetto alla gara col Cittadella, Michele Mignani ritrova tra i 25 convocati il colombiano Ceter, ma deve ancora fare a meno degli indisponibili Ricci e Gigliotti, e di Cheddira impegnato col Marocco in Qatar. Molto probabile che venga riproposta la formazione che ha vinto al Tombolato, con Pucino, Di Cesare, Vicari e Dorval a comporre la linea difensiva a protezione di Caprile. In mediana Maiello dovrebbe essere affiancato da Maita e Benedetti, mentre Folorunsho dovrebbe essere impiegato ancora sulla linea dei trequartisti con Botta, muovendosi alle spalle di Scheidler, con Antenucci inizialmente in panchina.

Come arriva il Modena

Al San Nicola, il tecnico dei modenesi Attilio Tesser non potrà contare sugli indisponibili Battistella, Piacentini, Poli e Marsura. Anche Tesser dovrebbe disporre i suoi con il 4-3-2-1: davanti al portiere Gagno, dovrebbe agire la linea difensiva composta da Coppolaro (o Oukhadda), Silvestri, Pergreffi e Renzetti. A centrocampo con Gerli nel ruolo di play dovrebbero esserci Armellino e Magnino, mentre sulla trequarti agirebbero Tremolada e Falcinelli alle spalle di Diaw.

Bari-Modena: probabili formazioni

BARI (4-3-2-1): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Dorval; Maita, Maiello, Benedetti; Folorunsho, Botta; Scheidler. All. Mignani

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada, Falcinelli; Diaw. All. Tesser.

Arbitro: Aureliano di Bologna

Assistenti: Dei Giudici – Mokhtar

IV: La Penna

VAR: Giua

AVAR: Di Martino

Bari-Modena: dove vederla in tv e streaming

La partita della 17ª giornata di Serie B, Bari-Modena, in programma alle 18:00 allo Stadio San Nicola di Bari, verrà trasmessa in streaming su Dazn, ma sarà visibile in tv anche su Sky Sport Calcio, e Sky Sport (canale 252). Sarà possibile guardare la partita in streaming anche sull'app di Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.