Bari, svelata la nuova maglia per la stagione 2023-2024

In occasione della conferenza stampa di apertura della stagione 2023 2024 il presidente del Bari Luigi de Laurentiis, accompagnato dal vice presidente del gruppo Casillo ha presentato la nuova prima maglia dei Galletti.

Il completo è ancora una volta firmato dallo sponsor tecnico Robe di Kappa e si presenta con una doppia banda verticale rossa su fondo bianco, con Casillo come unico sponsor. Modello di eccezione per la presentazione del nuovo completo è stato il capitano Valerio Di Cesare, uno per cui questa divisa è ormai una seconda pelle. La prima maglia, che sarà protagonista già dalle amichevoli del ritiro, è immediatamente disponibile per la vendita. Il prezzo sarà di 79 euro, una cifra considerata "accessibile" per "una maglia di qualità tecnica e di design di altre categorie".

Mimmo Casillo ha commentato così la presentazione della nuova maglia: "Siamo onorati di essere presenti anche quest'anno sulla maglia del Bari, per noi quella dello scorso anno è stata un'esperienza positiva, era la nostra prima iniziativa simile. Abbiamo visto a livello aziendale grande entusiasmo, la nostra strategia volta alla diffusione del brand ci ha dato grandi soddisfazioni. Abbiamo ritenuto opportuno continuare e migliorare il nostro rapporto con la Società Sportiva Bari".