Bari, da venerdì 4 agosto via alla vendita dei biglietti per la gara di Coppa Italia col Parma

Il Bari ha comunicato che i biglietti per Bari-Parma, gara dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa in programma sabato 12 agosto alle ore 18.00 allo stadio San Nicola, saranno disponibili a partire dalle 10.00 di venerdì 4 agosto sul circuito Ticketone online su sscbari.ticketone.it, nei punti vendita Ticketone e SSC Bari Official Store Cavour.

La vendita nelle biglietterie SSC Bari (porta 1 e Official Store Stadium) partirà da venerdì 4 agosto alle 10:30. Le informazioni in merito alle modalità di vendita dei biglietti per il settore ospiti saranno disponibili dopo la riunione del GOS.