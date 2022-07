Bari, ufficiale il tesseramento del portiere Elia Caprile

Un'altra ufficialità in casa Bari, anche se in questo caso si tratta di un calciatore che si allenava con i galletti fin dal primo giorno di raduno a Bari e che era solo in attesa del transfer internazionale.

È stato finalmente tesserato anche Elia Caprile, portiere classe 2001 prelevato dal Leeds. I galletti hanno comunicato di averne acquisito il cartellino a titolo definitivo dal club inglese, facendogli sottoscrivere un contratto fino al giugno 2025.

Nato a Verona il 25 agosto 2001, Caprile è cresciuto nel settore giovanile del Chievo Verona. A gennaio 2020 si è trasferito in Inghilterra vivendo da aggregato alla prima squadra, allora guidata da Marcelo Bielsa, l’emozionante ritorno in Premier League degli ‘Whites’. Nello scorso campionato è stato in prestito all’Aurora Pro Patria 1919 con cui ha disputato una stagione da protagonista, totalizzando 39 presenze e raggiungendo le fasi playoff del Girone A di Serie C.