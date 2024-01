Bari-Reggiana 0-2: gli emiliani passano al San Nicola con Fiamozzi e Bianco

Dopo la vittoria sfumata sul campo dell'Ascoli ancora un passo falso per il Bari, battuto in casa 2-0 dalla Reggiana. Sconfitta meritata per la squadra di Pasquale Marino, protagonista di una delle prove più scialbe della stagione.

Mai pericolosi nei primi 45', i Galletti sono andati in vantaggio a metà primo tempo colpiti dal più classico dei gol dell'ex Fiamozzi non mostrando alcuna reazione nella ripresa. A pochi pochi minuti dal fischio finale il raddoppio di Bianco che ha definitivamente messo al sicuro il risultato per gli uomini di Nesta condannando il Bari alla seconda sconfitta interna in questo torneo.

Non uno ma due passi indietro per Marino, che aveva reagito con stizza alle critiche per la gestione dei cambi contro l'Ascoli e che contro una diretta concorrente non ha saputo apportare le giuste soluzioni. Il tecnico paga anche la prova scialba di vari interpreti (sottotono la prova di Kallon, Sibilli, Edjouma e Puscas). Dopo il fischio finale contestazione dei tifosi alla porta 1 del San Nicola con cori contro la famiglia De Laurentiis e varie bombe carta esplose.

Con all'orizzonte la trasferta di Palermo di venerdì 2 febbraio, il Bari, al quinto ko della stagione, cede due posizioni in classifica scivolando al dodicesimo posto e perde nuovamente contatto con la zona play-off, ora distante 4 punti.

Bari-Reggiana: la cronaca

Marino conferma dieci undicesimi della squadra che ha pareggiato ad Ascoli: unica novità Puscas dal 1' al posto di Nasti. Nella Reggiana Rozzio vince il ballotaggio con Szyminski, Crnigoj sostituisce l'assente last minute Kabashi.

Nelle prime fasi del match il Bari prova a fare la partita con un fitto possesso palla accompagnato dalle improvvise accelerazioni di Sibilli e Kallon sulle corsie laterali. Al primo vero tiro in porta dell'incontro, però, è la Reggiana a portarsi in vantaggio con un gol dell'ex Fiamozzi, lesto a battere a rete sul traversone da sinistra di Pieragnolo. Troppa libertà per l'esterno granata, completamente perso dalla difesa biancorossa. Grave svista dell'arbitro Di Marco alla mezz'ora, quando lascia correre senza neanche ammonire una gomitata in pieno volto di Bianco a Sibilli al limite dell'area ospite. Al 35' la Regia torna pericolosa con un tiro di Antiste che sfila di poco fuori alla destra di Brenno. Attimi di tensione nel finale del primo tempo: espulso un componente della panchina emiliana. Vicari al 41' mette fuori da buona posizione sugli sviluppi di un calcio piazzato. Dopo 2' di recupero il primo tempo va in archivio con gli ospiti in vantaggio di un gol.

Nonostante una prima frazione tra le peggiori della stagione Marino inizia la ripresa con gli stessi protagonisti. Idem per Nesta, che però può essere soddisfatto dei primi 45' dei suoi. Al 54' Edjouma perde un brutto pallone a metà campo, Crnigoj prova ad approfittarne ma il suo tiro si perde largo alla destra di Brenno. Il Bari prova a rispondere con Ricci che va via sull'out mancino e mette in mezzo per Kallon che però spara alto col mancino. Il primo cambio dell'incontro è degli ospiti che sostituiscono l'acciaccato Pieragnolo con Libutti al 59'. Al 61' giallo pesante per Benali che era diffidato e salterà XXX. Marino opera una doppia sostituzione al 62': vanno fuori Maita e Puscas per Ménez e Nasti. Kallon arretra il raggio d'azione agendo da mezz'ala. La prima conclusione nello specchio della ripresa per il Bari è un destro debole dai 25 metri facilmente parato da Bardi. Nesta attinge ancora dalla panchina al 67' inserendo Varela e Nardi. Matino prova a farsi vedere sugli sviluppi di un corner al 73' ma il suo colpo di testa si perde alto sopra la traversa, il San Nicola, intanto, esorta i biancorossi a tirar fuori gli attributi. Passano i minuti e il copione non cambia col Bari che non riesce a trovare sbocchi e la Reggiana che prova a far male in contropiede. A 10' dal 90' scocca il momento di Achik, inserito al posto di Edjouma. All'85' in contropiede la Reggiana sigla il raddoppio con un destro a fil di palo di Bianco che non dà scampo a Brenno. Colpito per la seconda volta, il Bari prova a reagire con un gol annullato a Matino per fallo di mano. Al 90' Lulic prende il posto di Kallon. Nonostante un recupero di 6 minuti nessun segno di vita dall'attacco biancorosso a parte un sinistro di Lulic bloccato da Bardi. Il match si chiude con una meritata vittoria della Reggiana.

Bari-Reggiana 0-2: il tabellino

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Matino, Vicari, Ricci; Maita (62' Ménez), Benali, Edjouma (81' Achik); Kallon (90' Lulic), Puscas (62' Nasti), Sibilli. A disp.: Pellegrini, Pissardo, Bellomo, Astrologo, Zuzek, Pucino, Acampora, Morachioli. All. Marino

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Rozzio, Marcandalli; Fiamozzi (68' Nardi), Crnigoj, Bianco, Pieragnolo (59' Libutti), Antiste, Melegoni (90'+5 Szyminski), Gondo (67' Varela). A disp.: Sposito, Satalino, Blanco. All. Nesta

Arbitro: Di Marco di Ciampino

Assistenti: Fontani - Galimberti

IV: Zanotti

VAR: Meraviglia

AVAR: Cosso

Marcatori: 22' Fiamozzi (R), Bianco (R)

Note - ammoniti 39' Antiste (R), 40' Pieragnolo (R), 61' Benali (B), 88' Nasti (B). Recupero: 2', 6'

Spettatori: 16.030 (8.808 abbonati; 403 ospiti)