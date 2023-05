Bari-Reggina 1-0, le pagelle: Di Cesare festeggia le 200 in biancorosso, Folo decisivo

Con una buona prova valsa una vittoria di misura in casa contro la Reggina il Bari ha blindato il terzo posto in classifica in ottica play-off. Al contrario delle ultime uscite, la formazione biancorossa ha creato diverse occasioni da rete, avendo in più occasioni la possibilità di arrotondare il punteggio, ma ha mostrato anche un'attenzione difensiva maggiore rispetto alle ultime uscite e non a caso la porta è rimasta inviolata.

I migliori Today

Folorunsho 7: Non è ancora al meglio e si vede ma ha tanta voglia, la stessa su cui si avventa sul traversone di Esposito decidendo la partita.

Esposito 7: Partita di grande intelligenza tattica dell'attaccante scuola Inter che pur non essendo un corazziere fa movimenti da 9 puro e apre spazi per i compagni. Suo l'assist per il gol vittoria, gol che sfiora lui stesso nella ripresa

Benali 7: Mignani lo ripropone da regista, dove non aveva entusiasmato, lui risponde con una una partita intelligente e intensa e alla fine è tra i migliori in campo. Recupera tanti palloni, da uno di questi ha avvio l'azione del gol decisivo.

Di Cesare 7: Festeggia al meglio la 200ª in biancorosso. Un'altra gara autoritaria e determinata, con l'ormai consueta incursione offensiva al 90'.

Vicari 7: Impeccabile, con Di Cesare forma una diga insormontabile.

Caprile 7: Su questa vittoria c'è anche la sua firma, visto che stoppa tutte le iniziative ospiti, tornando a mantenere la porta inviolata.

Dorval 6.5: Entra a freddo, inizialmente titubante compie qualche errore negli appoggi ma cresce col passare dei minuti sia nell'intensità che nella qualità.

Bari-Reggina 1-0: pagelle tabellino

BARI (4-3-1-2): Caprile 7; Pucino sv (5' Dorval 6,5), Di Cesare 7, Vicari 7, Ricci 6,5; Maita 6,5 (85' Molina sv), Benali 7, Bellomo 6,5 (64' Benedetti 6,5); Folorunsho 7 (64' Ceter 6,5); Esposito 7 (85' Morachioli sv), Cheddira 6. A disp.: Frattali, Antenucci, Botta, Zuzek, Scheidler, Mazzotta, Mallamo. All. Mignani 6,5

REGGINA (3-5-2): Contini 6; Loiacono 6,5, Terranova 6 (66' Rivas 5), Gagliolo 5,5; Pierozzi 6,5, Fabbian 5,5 (87' Lombardi sc), Crisetig 6 (82' Ricci sv), Hernani 6, Di Chiara 6,5 (66' Liotti 6); Strelec 6, Canotto 5,5 (82' Galabinov sv). A disp.: Aglietti, Colombi, Bouah, Camporese. All. F. inzaghi 6

Arbitro: Minelli di Varese

Assistenti: Del Giovane – Di Giacinto

IV: Marotta

VAR: Rapuano

AVAR: Marinelli

Note - ammoniti Maita (B), Di Cesare (B), Crisetig (R), Pierozzi (R), Fabbian (R). Recupero: 2', 4'

Spettatori: 22.092 (7.651 abbonati, circa 778 tifosi ospiti)