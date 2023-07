Bari-Roccavivara 14-0: goleada biancorossa nel primo test a Roccaraso

Prima sgambata del ritiro estivo per il Bari, che al Comunale di Roccaraso ha battuto 14-0 i dilettanti del Roccavivara, formazione molisana che milita nel campionato di Prima Categoria.

Mattatori della sfida Cheddira (poker) e Nasti (tripletta). Doppiette per Scheidler e Perrotta, in gol anche Faggi (sua la rete che ha aperto la sfida), Morachioli e Bellomo. Risultato ovviamente indicativo di un test servito solo a mettere benzina nelle gambe, contro la "squadra di famiglia" del grande ex Mirco Antenucci (in campo c'era il fratello Andrea).

La partita

Al 3' gol di Faggi che apre le marcature di testa su cross di Dorval. Un minuto più tardi raddoppiano i biancorossi con Nasti, che dribbla Di Blasio e raddoppia. Al 13' si fa male Zuzek, fermato da un problema alla spalla: al suo posto Perrotta. Cala il tris il Bari al 18': Scheidler approfitta di un errato disimpegno del portiere avversario, lo mette a sedere e fa 3-0. Al 25' il francese raddoppia con un destro rabbioso dall'interno dell'area. Doppietta anche per Nasti al 28', destro potente su assist di Scheidler. Anche Morachioli iscrive il proprio nome sul tabellino al 33', ancora su assist di Scheidler. Tripletta per Nasti al 44' con un calcio di rigore a spiazzare Di Blasio.

La ripresa inizia con il Bari che cambia dieci undicesimi: biancorossi in campo con Pellegrini tra i pali, Pucino, Vicari, Matino, Perrotta a comporre il reparto difensivo, Lops, Maiello e Bellomo a centrocampo, e D'Errico alle spalle delle due punte Akpa-Chuwku e Cheddira. Le marcature del secondo tempo vengono aperte al 7' da Bellomo con un tiro da fuori sul secondo palo. Un minuto più tardi in gol anche Cheddira su assist di Lops. Tra il 59' e il 61' il marocchino sigla la personale tripletta. Ancora il numero 11 biancorosso cala il poker personale a poco più di un quarto d'ora dal termine. Nel finale gloria anche per Perrotta, autore di una doppietta.

Bari-Roccavivara: 14-0: il tabellino

BARI (4-3-3): Polverino, Dorval, Di Cesare, Zuzek (13' Perrotta), Ricci, Faggi, Benali, Maita, Morachioli, Nasti, Scheidler. A disp.: Frattali, Pellegrini, Matino, Bellomo, Cheddira, D'Errico, Maiello, Akpa-Chukwu, Vicari, Pucino, Lops. All. Mignani.

ASD ROCCAVIVARA (4-3-1-2): Di Blasio; Terreri, Donatone, Tufilli F., Sallustio; Rossi, Miele, Pachioli; Antenucci; Tufilli G., Di Renzo. All. Di Renzo. A disp.: Minni, Nardelli, Toccariello, Di Blasio, Nicodemo, Mascilongo, Iuliano, Di Iulio, Griguoli, Ferrara, Di Renzo, Di Lisa, Sallustio. All. Di Renzo.

Arbitro: Iheukwumere di L'Aquila

Assistenti: Lombardi - Zugaro

Marcatori: 3' Faggi (B), 4', 28', 44' rig. Nasti (B), 18', 25' Scheidler (B), 33' Morachioli (B), 53' Bellomo (B), 54', 59', 61', 75' Cheddira (B), 80', 85' Perrotta (B)