Bari, il mercato si sblocca: accelerazione decisiva per Brenno ed Edjouma

Dopo settimane di stallo, in cui gli unici volti nuovi giunti alla corte di mister Michele Mignani erano stati i soli Faggi, Nasti e Ménez, il calciomercato del Bari si appresta ad entrare in una fase di maggiore vivacità.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra Redazione, oltre ad aver compiuto passi in avanti concreti per assicurarsi le prestazioni di Malcom Edjouma, centrocampista franco-marocchino in forza ai romeni dell'FCSB (la formula dovrebbe essere quella dell'acquisto a titolo definitivo con pagamento dilazionato), ci sarebbe stata anche l'accelerazione decisiva anche per quanto riguarda il portiere Brenno.

Dopo l'ultimatum del Bari all'entourage dell'estremo difensore brasiliano con passaporto comunitario e al Gremio, sembra che il Valencia, squadra che milita nella massima divisione spagnola e che si era interessata al ragazzo per cautelarsi in caso di partenza di Mamardashvili abbia cambiato piani. Il Bayern Monaco, infatti, avrebbero allentato la presa sul portiere georgiano, ma in ogni caso, il club spagnolo avrebbe individuato in Pacheco dell'Espanyol l'eventuale rimpiazzo. Di conseguenza il classe '99 Brenno, proposto in questa sessione anche alla Salernitana di Paulo Sousa (che ha poi preferito il francese Costil) avrebbe dato la propria disponibilità ai biancorossi. L'operazione dovrebbe farsi in prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Per il centrocampo restano sempre vive le piste che conducono a un ritorno di Leonardo Benedetti dalla Sampdoria (in settimana previsto un incontro), e al giovane Issa Doumbia dell'Albinoleffe (l'arrivo di uno non escluderebbe l'altro). Potrebbe invece complicarsi ulteriormente la strada per riportare in biancorosso Sebastiano Esposito: l'attaccante in tournée con l'Inter si è messo in luce realizzando la rete che ha avviato la rimonta dei nerazzurri contro il Paris Saint-Germain in amichevole a Tokyo.