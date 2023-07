Bari, nel pomeriggio la ripresa degli allenamenti. Per la mediana spunta Edjouma

Concluso il ritiro pre campionato a Roccaraso e i due giorni di riposo concessi al gruppo, il Bari riprenderà ad allenarsi nel pomeriggio alle 18 sul terreno dell'Antistadio.

Nel mirino dei Galletti c'è il primo impegno stagionale, la sfida contro il Parma nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia in programma il 12 agosto, alle ore 18 al San Nicola.

Meno di due settimane al debutto ufficiale, in attesa di ricevere notizie importanti dal calciomercato, visto che alla squadra mancano ancora diversi elementi in varie zone del campo. Nelle ultime ore i media romeni hanno rilanciato l'interesse del Bari per Malcolm Edjouma, centrocampista francese di origini del Cameroon e del Marocco (calcisticamente ha scelto di rappresentare proprio quest'ultima) in forza all'FCSB (attuale denominazione della vecchia Steaua Bucarest). Classe 1996, discretamente dotato tecnicamente, Edjouma è un colosso di 191 cm che può giocare in più posizioni e potrebbe essere il rimpiazzo ideale di Michael Folorunsho.

Altro nome caldo per la mediana è quello di Leonardo Benedetti, esploso proprio a Bari nella scorsa stagione in cui era in prestito dalla Sampdoria. Il calciatore spezzino, rientrato in Liguria dopo la bella annata con i biancorossi, al momento è alla corte di Andrea Pirlo ma un suo ritorno in Puglia non è da escludere, nonostante i blucerchiati chiedano 1,8 milioni di euro. In settimana potrebbe esserci un incontro per trovare l'offerta giusta. Più defilata la pista che conduce a Issa Doumbia, centrocampista italo-ivoriano nato nel 2003, in forza all'Albinoleffe.

Ancora da sciogliere i nodi relativi alla porta, dove sembra essersi arenata ormai definitivamente la pista per il brasiliano Brenno, visti i tentennamenti del Gremio. Prende quota il nome di Samuel Perisan, estremo difensore classe 1997 dell'Empoli (con il quale si potrebbe trovare un canale preferenziale dopo l'operazione Caprile col Napoli). In alternativa circola anche il nome di Stefano Gori, portiere del 1996, attualmente sotto contratto con la Juventus, già tranistato da Bari nel biennio 2015-2017 (una sola presenza ufficiale per lui il 18 maggio 2017, nella partita di Serie B persa per 2-1 contro la SPAL)