Bari-Spezia 1-1, le pagelle: Di Cesare e Sibilli trascinatori, Ricci distratto sul gol

Il Bari ha pareggiato con lo Spezia nel match della 28ª giornata di Serie B riuscendo a recuperare da una situazione di svantaggio davanti al pubblico del San Nicola. Dopo una prima frazione opaca, la squadra di Iachini che proveniva da due sconfitte, è andata sotto nel suo mi

Bari-Spezia: le pagelle dei biancorossi

Brenno 6: Si fa trovare pronto sui tiri di Tanco e soprattutto di Cassata. Può far poco sul gol con Mateju che calcia indisturbato.

Matino 6: Prestazione attenta e con poche sbavature, tiene bene nel duello con Di Serio.

Di Cesare 6,5: Per la seconda partita di fila è il capitano l'uomo più pericoloso, un dato che la dice lunga sia sul carisma del centrale romano, sia sulle difficoltà degli attaccanti biancorossi.

Zuzek 5,5: Non sfigura ma anche lui non è perfetto in occasione del vantaggio dei liguri.

Dorval 6: Nel primo tempo è suo l'unico tiro in porta del Bari. Da quinto spinge sempre un po' meno rispetto a quando viene impiegato da terzino.

Edjouma 4,5: Sembra tornato quello delle prime apparizioni, Dal 46' Lulic 5,5: Un po' meglio rispetto al francese, ma come a Catanzaro spreca una buona occasione.

Benali 6: Nel primo tempo sembra un po' in affanno come tutta la squadra ma compensa con un piglio volenteroso.

Sibilli 7: Le azioni pericolose del Bari lo vedono sempre protagonista con i suoi strappi palla al piede. Da una di queste nasce il decimo sigillo in stagione che evita la sconfitta al Bari.

Ricci 5: Perde la marcatura su Mateju in occasione del vantaggio ospite. Dal 73' Guiebre 6: Entra bene e si rende protagonista di un paio di sgroppate interessante.

Morachioli 6: Riproposto tra i titolari nel primo tempo non si vede praticamente mai, nella ripresa dà maggiore brio. Esce dolorante. Dal 74' Achik: Un quarto d'ora, il primo con Iachini, prova a vivacizzare il gioco.

Nasti 5,5: Prova a tener su la squadra ma non riesce a creare pericoli. Dal 73' Puscas 5,5: Una sola occasione per lui, al 90'. Troppo poco.

Iachini 6: I suoi regalano un altro tempo ma nella ripresa escono con uno spirito diverso e dopo essere passati in svantaggio. Primo pareggio dopo due vittorie e due sconfitte, ma per ambire ai play-off serve qualcosa in più.