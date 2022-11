Bari-Südtirol: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Ultimo impegno prima della sosta di una settimana per la Serie B: il Bari scende in campo al San Nicola contro il Südtirol alle 14:00 nel match valevole per la 13ª giornata del campionato cadetto.

Le due squadre sono divise da un solo punto in classifica: il Bari è quinto con 20 punti, il Südtirol nono a quota 19. Si tratta indubbiamente di una partita difficile per la squadra di Michele Mignani, che dovrà vedersela contro un avversario rognoso, che concede poco e in virtù della sua fisicità può essere pericoloso su ripartenze e palle inattive. In più, dall'arrivo in panchina di Pierpaolo Bisoli a inizio settembre, gli altoatesini hanno infilato 9 risultati utili consecutivi (5 vittorie e 4 pareggi) senza mai perdere.

Dirigerà la gara il signor Lorenzo Maggioni della sezione arbitrale di Lecco, fischietto che non ha mai arbitrato il Bari, e che invece ha diretto tre volte il Südtirol con due sconfitte e una vittoria.

Bari-Südtirol: i precedenti

Tra Bari e Südtirol esiste un solo precedente ufficiale, come qualcuno ricorderà risalente a pochi mesi fa, precisamente al 30 aprile 2022, quando le due squadre si affrontarono nella Supercoppa di Serie C al San Nicola e i bolzanini vinsero 1-2 in rimonta (vantaggio dei Galletti con D'Errico al 33', poi le reti di De Col e Casiraghi al 50' e al 72').

Come arriva il Bari

Per la sfida agli altoatesini Michele Mignani ha convocato 26 calciatori. Tra di essi figurano nuovamente i recuperati Ricci e Ceter, mentre non c'é Folorunsho, squalificato. Nel 4-3-1-2 del tecnico genovese non sembrano esserci grossi dubbi: in porta andrà Caprile, la difesa dovrebbe essere composta da Pucino, Vicari, Di Cesare e Ricci. A centrocampo Maiello agirà da play, affiancato da Maita e uno tra Bellomo e D'Errico, con Botta che dovrebbe muoversi alle spalle di Antenucci e Cheddira.

Come arriva il Südtirol

Nel Südtirol, dove in panchina non ci sarà lo squalificato Pierpaolo Bisoli, sostituito dall'ex biancorosso Leandro Greco, come ampiamente anticipato dai media mancherà Andrea Masiello, escluso per motivi ambientali in virtù di una clausola che lo avrebbe esonerato dalla trasferta del San Nicola, stabilita al momento della firma. Gli altoatesini dovrebbero disporsi col 4-4-2: Poluzzi tra i pali, in difesa gli ex Berra e D'Orazio saranno i terzini, con Zaro e Curto centrali. A centrocampo Rover e De Col agiranno da esterni, mentre al centro dovrebbero esserci Nicolussi Caviglia e Tait, con Odugwu e Mazzocchi a comporre la coppia d'attacco.

Bari-Südtirol: le probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Bellomo; Botta; Antenucci, Cheddira. All. Mignani

SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Berra, Zaro, Curto, D'Orazio; Rover, Nicolussi Caviglia, Tait, De Col; Odugwu, Mazzocchi. All. Greco (Bisoli squalificato)

Arbitro: Maggioni

Assistenti: Raspollini - Vigile

IV: Cherchi

VAR: Zufferli

AVAR: Miele G.

Bari-Südtirol: dove vederla in tv e in streaming

La partita tra Bari e Südtirol sarà visibile in streaming su DAZN e in tv su Sky Sport (canale 253). Il match potrà essere visto anche sull'app di Helbiz Live e in modalità pay-per-view su OneFootball.