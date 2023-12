Bari-Südtirol: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Non sarà una gara da dentro o fuori ma in virtù del momento delicato l'incontro della 16ª giornata di Serie B tra Bari e Südtirol in programma sabato 9 dicembre alle 14:00 al San Nicola è uno di quegli appuntamenti che sa tanto di ultima spiaggia per entrambe le compagini.

Gli uomini allenati da Pasquale Marino provengono da due sconfitte consecutive arrivate dopo quattro risultati utili da quando il nuovo tecnico ha preso il posto di Mignani all'inizio di ottobre. Gli stop con Venezia e Lecco (sommati al mezzo passo falso con la FeralpiSalò) hanno lasciato il segno, tanto che la squadra ha trascorso l'intera settimana in ritiro.

Anche gli altoatesini, pur non avendo le stesse aspettative d'inizio stagione dei Galletti, vivono un momento delicato (hanno 17 punti, uno in meno rispetto al Bari e hanno cambiato allenatore dopo la sconfitta di Como nello scorso turno): nelle ultime cinque di campionato hanno raccolto quattro sconfitte e un pareggio. Entrambe le squadre, protagoniste della semifinale play-off dello scorso campionato cadetto, galleggiano appena sopra la zona play-out e hanno assolutamente bisogno di un risultato scacciacrisi.

Per il Bari non sarà una partita semplice per più di un motivo: la squadra, già priva di certezze dal punto di vista dell'identità, vive un momento d'emergenza in attacco (saranno out entrambi i centravanti, Nasti e Diaw) e il Südtirol si è sempre dimostrato un avversario difficile da affrontare. Anche sugli spalti non è previsto certo il pienone ma Marino e i suoi dovranno provare a essere più forti di tutto e cercare di raccogliere punti preziosi negli impegni che restano di qui alla sosta invernale per poi intervenire radicalmente sul mercato di gennaio.

Molto, però, potrebbe dipendere dall'esito della partita di domani: pur avendo smentito di aver pensato alle dimissioni in conferenza stampa, la posizione di Marino non sembra solidissima e in questo momento, come ribadito da Polito nel post di Lecco-Bari tutti sono sotto esame a partire dal ds.

Come arriva il Bari

Per la sfida contro il Südtirol Pasquale Marino non avrà a disposizione lo squalificato Nasti oltre che gli infortunati Diaw e Maiello. Si rivede tra i convocati Ménez, aggregato anche Ahmetaj. Il tecnico biancorosso confermerà la linea difensiva a quattro: davanti a Brenno agiranno Dorval, Di Cesare, Vicari e Ricci. A centrocampo Benali sarà il play con Koutsoupias e uno tra Acampora e Maita. In attacco Sibilli (premiato come MVP della Serie B del mese di novembre) dovrebbe agire da centravanti mascherato, senza dare punti di riferimento, affiancato da Aramu e Achik.

Come arriva il Südtirol

Alla prima panchina in Serie B, l'esordiente Valente, che ha preso il posto dell'esonerato Bisoli, non avrà a disposizione Odogwu, ancora infortunato, e Masiello, fuori per scelta societaria. Con poco tempo a disposizione per apportare cambiamenti, il nuovo allenatore dovrebbe dare continuità al 4-4-2: Poluzzi in porta, difesa con Cuomo e Cagnano terzini, Giorgini e Vinetot, centrali. A centrocampo Peeters e Tait, con Lunetta e Casiraghi ad agire sugli esterni. In attacco dovrebbero essere confermati Rauti e Pecorino.

Bari-Südtirol: le probabili formazioni

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Koutsoupias, Benali, Acampora; Aramu, Sibilli, Achik. All. Marino

SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Cuomo, Giorgini, Vinetot, Cagnano; Casiraghi, Peeters, Tait, Lunetta; Rauti, Pecorino. All. Valente.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria

Assistenti: Zingarelli - Ricciardi

IV: Pezzopane

VAR: Gariglio

AVAR: Muto

Bari-Südtirol: i precedenti

I precedenti tra Bari e Südtirol sono 5 in totale, tutti recenti. Il primo in assoluto risale alla gara di Supercoppa di Serie C del 30 aprile 2022 allo Stadio San Nicola, quando i bolzanini vinesero 1-2 (vantaggio barese con D’Errico al 33’, pareggio di De Col al 50’ e gol vittoria di Casiraghi al 72’). Il secondo risale al match d’andata del campionato 2022-2023, il 12 novembre: 2-2 (Tait al 21’, Odogwu al 37’, Di Cesare al 43’ e Salcedo al 65’). Nel ritorno al Druso dello scorso 10 aprile Südtirol-Bari finì 0-1 con gol di Morachioli al 94’. Poi le due gare della semifinale playoff: il 29 maggio Südtirol-Bari 1-0 (Rover al 90’ + 2’) e Bari-Südtirol 1-0 il 2 giugno (70’ Benedetti). Il testa a testa è dunque in equilibrio con due vittorie per ciascuna delle due squadre e un pareggio.

Bari-Südtirol: dove vederla in tv e in streaming

Bari-Südtirol, gara della 16ª giornata di Serie B in programma al San Nicola alle ore 14:00 di sabato 9 dicembre sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale 254) e in streaming su Sky Go, DAZN e NOW.