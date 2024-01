Bari-Ternana 3-1, le pagelle: brillano Ricci, Benali e Sibilli. Grande impatto di Kallon

Vittoria finalmente convincente per il Bari, che ha piegato 3-1 la Ternana al San Nicola incominciando il nuovo anno e il girone di ritorno col piede giusto.

Per la prima volta in stagione la squadra di Marino è sembrata in pieno controllo del match, concedendo qualcosa soltanto nel finale. Voti positivi per tutti gli interpreti scesi in campo. Da segnalare l'ottimo l'esordio di Kallon.

Bari-Ternana, le pagelle dei Galletti

Brenno 6: Dice no a Distefano in avvio poi si fa trovare pronto quando sollecitato. Non può nulla sul tiro secco di Diakité.

Dorval 6,5: Prova positiva del laterale, autore di preziosi ripiegamenti difensivi. Si toglie la soddisfazione di segnare il gol che chiude i giochi.

Di Cesare sv: Costretto ad abbandonare il campo dopo neanche un quarto d'ora per un problema muscolare. Dal 15' Matino 6: Entra a freddo ma disputa una partita attenta con una sola sbavatura senza conseguenze nel finale.

Vicari 7: Quando esce il suo 'gemello' Di Cesare si carica la difesa sulle spalle e chiude tutti gli spazi. Il gol di Diakité nasce da una sua corta respinta ma non ha gravi colpe.

Ricci 7: Apre le marcature dell'incontro approfittando di una bella invenzione di Sibilli. Spinge con costanza e rischia poco difensivamente.

Edjouma 6: Fa un buon lavoro, soprattutto senza palla, anche se da lui ci si aspetta un pizzico di determinazione in più negli ultimi metri di campo. Dal 78' Pucino: sv

Benali 7: Aggiunge un'altra performance soddisfacente a quelle recenti interpretando in maniera egregia le due fasi. Ruba un gran numero di palloni e ne gestisce altrettanti sempre con lucidità.

Maita 6,5: Sembra star gradualmente tornando sui suoi livelli. Nel primo tempo ci prova con una sberla deviata in angolo da Iannarilli, nella ripresa avvia l'azione del momentaneo 3-0 servendo Achik.

Kallon 7: Grande impatto del sierraleonese che dà la sensazione di poter far male ogni volta che strappa. Offre a Nasti il pallone del raddoppio biancorosso. Esce stremato. Dal 64' Achik 6: Buon ingresso del marocchino che si fa notare con un destro stampato sull'incrocio dei pali.

Nasti 6,5: Torna finalmente al gol dopo averci provato in un paio di occasioni con poca fortuna. Dal 77' Lulic: sv

Sibilli 7: Da applausi il pallone con cui manda in porta Ricci. Nella ripresa colpisce un palo dopo una bella azione personale. È sempre più il leader tecnico del Bari.

Bari-Ternana 3-1: pagelle e tabellino

BARI (4-3-3): Brenno 6; Dorval 6,5, Di Cesare sv (15' Matino 6), Vicari 7, Ricci 7; Edjouma 6 (78' Pucino sv), Benali 7, Maita 6,5; Kallon 7 (64' Achik 6), Nasti 6,5 (77' Lulic sv), Sibilli 7. A disp.: Pissardo, Bellomo, Astrologo, Faggi, Zuzek, Pucino, Acampora, Aramu, Morachioli. All. Marino

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli 6; Diakité 6,5, Lucchesi 5,5 (78' Boloca sv), Sørensen 5,5; Casasola 5,5, Marginean 5, Labojko 5 (59' De Boer 6), Carboni 5,5 (70' Favasuli sv); Luperini 5 (59' Pyyhtiä 6); Raimondo 5, Distefano 5,5 (69' Zuberek sv). A disp.: Vitali, Brazão, Faticanti, Della Salandra, Dionisi. All. Breda

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Assistenti: Capaldo - Di Giacinto

IV: Mirabella

VAR: Paterna

AVAR: Camplone

Marcatori: 41' Ricci (B), 43' Nasti (B), 83' Dorval (B), Diakité (T)

Note - ammoniti 17' Kallon (B), 56' Labojko (T), 82' Raimondo (T). Recupero: 3', 4'. Spettatori: 13.928 (8.809 abbonati; 5 tifosi ospiti)