Bari-Ternana 3-1: il 2024 dei biancorossi parte con una bella vittoria

Il Bari ha iniziato il girone di ritorno con un'importante vittoria battendo 3-1 la Ternana al San Nicola nel match della 20ª giornata di Serie B.

La squadra di Pasquale Marino, apparsa in controllo del match sin dalle prime battute, è riuscita a portarsi in vantaggio nel finale di primo tempo con Ricci e siglato l'immediato raddoppio con Nasti prima di rientrare negli spogliatoi.

Nella ripresa, dopo aver colpito due legni con Sibilli e Achik, Dorval ha siglato il terzo gol biancorosso, mentre il gol della bandiera degli umbri è stato realizzato da Diakité. Da segnalare l'esordio positivo per il nuovo acquisto Kallon, schierato dall'inizio e autore dell'assist per il raddoppio di Nasti oltre che di una prova convincente fino a quando è rimasto.

Il terzo successo casalingo della stagione per i Galletti (un regalo in anticipo per i 116 anni dalla fondazione che il club festeggerà il prossimo 15 gennaio) consente alla squadra di portarsi a quota 26 punti, issandosi al decimo posto a -2 dalla zona play-off con un margine di 6 punti sulla zona play-out. La prossima giornata vedrà il Bari impegnato in trasferta contro l'Ascoli nel match in programma domenica 21 gennaio alle 16:15.

Bari-Ternana: la cronaca

Appena partiti Ternana subito pericolosa con uno spunto di Distefano che entra in area e disturbato riesce a concludere, Brenno devia in corner. Il primo tiro del Bari, al 7', è di Kallon, bravo a liberarsi ma impreciso nella conclusione che si perde alta. Primo inconveniente per Marino che dopo meno di un quarto d'ora di gioco perde Di Cesare per un problema muscolare. Al posto del capitano entra Matino. La Ternana prova a rendersi pericolosa al 19': traversone dalla sinistra, Distefano prova la zampata dall'interno dell'area ma il pallone si perde alto sopra la traversa. Bel destro di Maita disinnescato da Iannarilli al 35'. Un minuto più tardi primo tentativo di Nasti con una soluzione a volo deviata in corner. L'attaccante scuola Milan ci riprova poco dopo con un sinistro dall'interno dell'area che finisce alto. La partita si stappa al 43': Sibilli trova il pertugio in area per Ricci che da posizione defilata batte Iannarilli col sinistro. Trascorrono appena un paio di minuti e la squadra di Marino raddoppia: Maita recupera palla su Labojko a metà campo e verticalizza per Kallon, bravo a premiare l'inserimento di Nasti che controlla e fulmina Iannarilli. Dopo 2' di recupero le squadre vanno al riposo con il Bari avanti di due reti.

La ripresa inizia con gli stessi 22 che avevano concluso il primo tempo. Al 53' proteste del Bari per un sospetto contatto nell'area di rigore umbra tra Nasti e Labojko, Perenzoni però lascia giocare e conferma la su decisione anche dopo il check con la sala VAR. Prime sostituzioni per Breda al 59': dentro De Boer e Pyyhtiä per Labojko e Luperini. Al 64' finisce la partita di Kallon, sostituito da Achik. Bella iniziativa di Sibilli che al 67' riesce ad entrare in area e a calciare da posizione defilata colpendo il palo esterno. Nella Ternana dentro Zuberek e Favasuli per Distefano e Carboni. Sfortunati i biancorossi che al 73' colpiscono un altro legno, questa volta con Achik, il cui destro a giro da dentro l'area si stampa sull'incrocio dei pali. Ancora cambi per entrambe le squadre: nel Bari vanno fuori Nasti ed Edjouma rimpiazzati da Lulic, al debutto in biancorosso, e Pucino, nella Ternana esce Lucchesi sostituito da Boloca. All'83' il Bari cala il tris: Maita aziona Achik abile ad eludere un avversarioe a servire Dorval appostato sul secondo palo a deve solo spingerla in rete. La Ternana accorcia le distanze all'86' approfittando di una corta respinta di Vicari sulla quale Diakité è lesto a colpire con un destro a fil di palo imprendibile per Brenno. Gli umbri premono per provare a riaprire la partita approfittando della stanchezza del Bari. Boloca al 92' prova il destro da fuori area ma il pallone finisce alto.

Bari-Ternana 3-1: il tabellino

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Di Cesare (15' Matino), Vicari, Ricci; Edjouma (78' Pucino), Benali, Maita; Kallon (64' Achik), Nasti (77' Lulic), Sibilli. A disp.: Pissardo, Bellomo, Astrologo, Faggi, Zuzek, Pucino, Acampora, Aramu, Morachioli. All. Marino

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Lucchesi (78' Boloca), Sørensen; Casasola, Marginean, Labojko (59' De Boer), Carboni (70' Favasuli); Luperini (59' Pyyhtiä); Raimondo, Distefano (69' Zuberek). A disp.: Vitali, Brazão, Faticanti, Della Salandra, Dionisi. All. Breda

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Assistenti: Capaldo - Di Giacinto

IV: Mirabella

VAR: Paterna

AVAR: Camplone

Marcatori: 41' Ricci (B), 43' Nasti (B), 83' Dorval (B), Diakité (T)

Note - ammoniti 17' Kallon (B), 56' Labojko (T), 82' Raimondo (T). Recupero: 3', 4'. Spettatori: 13.928 (8.809 abbonati; 5 tifosi ospiti)