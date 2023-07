Bari, ufficiale Caprile al Napoli. Il saluto del portiere: "Un anno meraviglioso, grazie!"

È ufficiale il passaggio di Elia Caprile al Napoli. Lo ha reso noto il Bari sul proprio sito.

"SSC Bari - si legge nel comunicato - rende noto di aver trovato l'accordo con l'SSC Napoli per la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del portiere classe 2001 Elia Caprile. Al nostro Elia un sentito ringraziamento per questa incredibile stagione, insieme all'augurio di un futuro denso di soddisfazioni, in campo e fuori. Grazie 'Eli', ti auguriamo il meglio!".

Nella nota anche il messaggio di saluto di Elia Caprile: "Un anno meraviglioso, un popolo straordinario. Ringrazio il Presidente De Laurentiis, il Direttore, tutta la Società, il Mister e tutti i miei compagni. Abbiamo sorpreso tutti, ci siamo tolti grandi soddisfazioni, abbiamo gioito, abbiamo pianto, ma sempre insieme e insieme siamo cresciuti. Grazie Bari".

Bari, salta l'amichevole con la Juve Stabia

Intanto il club biancorosso ha reso noto l'annullamento dell'amichevole con la Juve Stabia. La decisione è stata presa per motivi di ordine pubblico, in quanto, dopo il tavolo tecnico interforze tenutosi questo pomeriggio presso la Questura dell’Aquila, non è arrivato l'ok per lo svolgimento della gara amichevole inizialmente in programma nella giornata di venerdì 28 luglio. Il Bari, fa sapere il clu, "è al lavoro per l'organizzazione di un evento sostitutivo al fine di preservare il programma tecnico pre campionato stabilito".