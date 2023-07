Bari, ufficiale l'arrivo di Marco Nasti. Polito ora stringe per Ménez

La campagna acquisti estiva del Bari inizia a entrare nel vivo. Dopo Filippo Faggi i biancorossi accolgono un altro 2003, questa volta in attacco: dal Milan in prestito fino a fine stagione, con opzione di riscatto e controriscatto, arriva Marco Nasti, attaccante nella scorsa annata in prestito al Cosenza.

Cresciuto nel settore giovanile dei rossoneri, dopo l'exploit nel campionato Primavera 2021-2022 in cui realizzò 16 reti in 24 partite, nella scorsa stagione ha esordito tra i professionisti con la maglia dei calabresi, disputando 27 partite con un bottino di 5 reti che hanno contribuito in maniera significativa alla salvezza dei rossoblù. Nasti si trova già in ritiro a Roccaraso, pronto

L'attacco dei Galletti, reparto da rimpolpare dopo i numerosi addii, oltre a Nasti potrebbe presto arricchirsi di un profilo di grande esperienza e caratura tecnica come Jérémy Ménez. L'attaccante francese, 36 anni compiuti lo scorso 7 maggio, è svincolato dopo un triennio alla Reggina (67 presenze con 13 reti) e sarebbe in procinto di accettare la proposta di Ciro Polito e già all'inizio della prossima settimana potrebbe arrivare la fumata bianca.

Intanto la squadra di Michele Mignani è scesa in campo questa mattina per il terzo giorno di lavoro a Roccaraso. Dopo il buon lavoro di queste prime quattro sedute, lo staff tecnico ha deciso di lasciare alla squadra il pomeriggio libero, fissando la ripresa degli allenamenti a lunedì 17 luglio con una doppia seduta (ore 10:00 / ore 17:00).