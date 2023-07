Bari, due ufficialità: Pucino fino al 2025, Simeri alla Carrarese

Per ora Filippo Faggi resta l'unico acquisto ufficiale del Bari dall'apertura della finesta di mercato estiva, iniziata lo scorso 1° luglio. Il direttore sportivo Ciro Polito, consapevole di dover rimpolpare diversi reparti, è a lavoro per portare a Michele Mignani altri rinforzi per affrontare la prossima stagione (stando a quanto detto in conferenza dal presidente De Laurentiis, verranno definiti a breve gli ingaggi di due attaccanti, quasi certamente Nasti e Diaw).

Ad ogni modo, il club biancorosso è attivo anche su altri fronti, come dimostrano le due ufficialità di giornata. Sono infatti stati resi noti il rinnovo contrattuale di Raffaele Pucino, laterale destro classe '91 che ha firmato un nuovo accordo fino al 2025, e la cessione in prestito alla Carrarese di Simone Simeri, che ha prolungato il suo contratto con i Galletti fino al 2025 spalmando l'ingaggio.

Le prossime ore potrebbero essere decisive per il passaggio di Elia Caprile al Napoli con conseguente cessione in prestito all'Empoli. Un sacrificio doloroso, quello del portiere classe 2001, ma a quanto pare necessario per finanziare la campagna acquisti estiva, al pari di quello di Walid Cheddira, per il quale tuttavia al momento non risultano esserci offerte concrete. Suggestione dell'ultim'ora, come riportato dal giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, è il nome di Jeremy Menez, classe '87 svincolato dopo le ultime tre stagioni vissute con la maglia della Reggina. Un profilo, quello del francese, di classe ed esperienza, in grado di ricoprire più posizioni nel reparto offensivo.

Quanto al lavoro sul campo, la squadra di Mignani è scesa in campo al Comunale di Roccaraso questa mattina alle 10 e tornerà ad allenarsi nel pomeriggio alle 17.