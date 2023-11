Bari-Venezia 0-3: i lagunari passeggiano al San Nicola

Il campionato ricomincia col piede sbagliato per il Bari, superato con un pesante 3-0 in casa dal Venezia nel match della 14ª giornata di Serie B.

Nonostante il forfait del bomber finlandese Pohjanpalo la squadra di Vanoli non ha incontrato difficoltà al cospetto di un Bari inconsistente e privo di idee. Sbloccato il punteggio al 30' con Pierini, i lagunari hanno trovato la rete del raddoppio con Tessmann al 90' e nei minuti di recupero hanno calato il tris con Dembele.

Passi indietro evidenti per la squadra di Pasquale Marino, pericolosa soltanto grazie a qualche spunto di Sibilli e apparsa incapace di sviluppare trame di gioco. Già durante la partita dalla Curva si è levata la contestazione contro la famiglia De Laurentiis e dopo il triplice fischio bordate di fischi nei confronti dei calciatori.

Sorride il Venezia che si porta in testa alla classifica agganciando il Parma a 30 punti mentre il Bari resta decimo a tre punti dalla zona play-off. Il prossimo appuntamento per i pugliesi è in programma domenica 3 dicembre in casa del Lecco al Rigamonti-Ceppi alle 16:15.

Bari-Venezia: la cronaca

Cambio dell'ultim'ora per Marino che nel riscaldamento schiera Aramu al posto di Diaw in panchina. Dopo 120" dal fischio d'inizio subito una grande occasione per il Venezia: Busio lavora un ottimo pallone centrale per Johnsen che da pochi passi manda incredibilmente fuori. All'8' deviazione di Tessman sul cross di Dorval, palla che per poco non beffa Bertinato e finisce in corner. Al 13' bello spunto di Sibilli che parte da sinistra e si accentra, un paio di dribbling e destro secco, Bertinato respinge, poi la difesa lagunare allontana. Arancioneroverdi ancora pericolosi al 23' con un tiro dal limite di Johnsen deviato in corner. Appena tre minuti più tardi sinistro di Koutsoupias su assist di Ricci, parata del portiere dei veneti. Alla mezz'ora di gioco vantaggio del Venezia: azione travolgente di Zampano dall'out sinistro, palla in mezzo e battuta di prima intenzione di Pierini. Il Bari torna a farsi vivo in attacco al 41' con un sinistro di prima intenzione di Aramu, pallone deviato in angolo fuori di pochissimo.

La ripresa inizia con una sostituzione tra i biancorossi: Aramu lascia il posto ad Achik. Al 50', dopo un'azione insistita del Bari, Ricci prova il sinistro di prima intenzione mancando lo specchio della porta per poco. Minuto 56': Candela trova lo spazio per tirare da distanza ravvicinata, Brenno con un grande intervento evita il raddoppio. Pericoloso il Bari al 59': tiro-cross di Sibilli verso il centro dell'area, Altare in spaccata devia in corner rischiando l'autorete. Al 63' tentativo in acrobazia di Nasti: buona la coordinazione ma il tiro centrale viene parato da Bertinato. Maita al 65' prende il posto di Koutsoupias, uscito acciaccato. Un minuto più tardi conclusione dalla media distanza di Pierini, parata di Brenno. Primo cambio per i lagunari al 69': fuori Johnsen, sostituito da Olivieri. Dura appena una decina di minuti la gara di Olivieri, costretto al cambio con Jajalo per un problema fisico. Dentro anche Dembele per Ellertson. Nel frattempo nel Bari dentro Acampora per Benali e Akpa-Chuwku per Dorval. All'85' altro doppio cambio per Vanoli: dentro l'ex biancorosso Lella e Cheryshev per Busio e Pierini. Al 90' raddoppio del Venezia: Gytkjær calcia, Brenno respinge, il pallone termina fuori dall'area e viene raccolto da Tessman che dal limite col destro raddoppia indisturbato. Per i 5' di recupero Marino manda in campo Bellomo per Pucino.

Bari-Venezia 0-3: il tabellino

BARI (3-4-1-2): Brenno, Pucino (90'+3 Bellomo), Di Cesare, Vicari, Dorval (79' Akpa-Chukwu), Benali (79' Acampora), Koutsoupias (65' Maita), Ricci, Sibilli, Aramu (46' Achik), Nasti. A disp.: Pissardo, Matino, Bellomo, Astrologo, Zuzek, Edjouma, Diaw, Frabotta. All. Marino.

VENEZIA (4-4-2): Bertinato; Candela, Altare, Sverko, Zampano; Pierini (85' Cheryshev), Busio (85' Lella), Tessmann, Ellertsson (78' Dembele); Johnsen (69' Olivieri, 78' Jajalo), Gytkjær. A disp.: Joronen, Grandi, Modolo, Mikaelsson, Ullmann, Andersen. All. Vanoli.

Arbitro: Collu di Cagliari

Assistenti: Di Gioia – Rossi M.

IV: Ubaldi

VAR: Dionisi

AVAR: Minelli

Marcatori: 30' Pierini (V), 90' Tessmann (V), 90'+5 Dembele (V)

Note - ammoniti 53' Benali (B), 67' Nasti (B), 80' Maita (B). Recupero: 2', 5'

Spettatori: 16.458 (8.809 abbonati; 121 tifosi ospiti)