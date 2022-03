Bitonto-Casarano, attiva la promo Under 30: tutte le info

In vista del match contro il Casarano di domenica 6 marzo, che si disputerà allo stadio Città degli Ulivi (ore 14:30) il Bitonto ha reso noto che sarà attiva la promo Under 30, con dei prezzi agevolati dei biglietti per tutti i ragazzi sotto i 30 anni. Tagliandi della tribuna coperta a 5 euro, 3 euro invece è il prezzo di quelli della gradinata scoperta.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Bitonto tramite i propri canali ufficiali:

L’entusiasmo dei più giovani, dei ragazzi bitontini per spingere la squadra di calcio della nostra città verso il sogno del Professionismo.

L’U.S. Bitonto Calcio S.r.l. comunica che, anche in occasione della gara Bitonto – Casarano, in programma domenica 6 marzo, allo stadio “Città degli Ulivi”, torna la speciale promo “Under 30”, ovvero l’iniziativa che propone prezzi agevolati per tutti i ragazzi al di sotto dei trent’anni: 5 euro il costo del biglietto per la tribuna coperta, 3 euro per la gradinata scoperta.

Per usufruire di questa promozione speciale, basterà acquistare il tagliando, nel giorno della partita, presso il botteghino dello stadio “Città degli Ulivi”, in via Megra, indossando i colori neroverdi. Perché lo stadio deve essere un catino ribollente di passione neroverde.

Dai ragazzi della nostra terra dunque devono giungere per i leoncelli neroverdi entusiasmo, energia e la spinta e la marcia in più verso l’obiettivo.

Bitonto e il Bitonto, la città e la sua squadra: insieme, per coronare il sogno di una intera comunità!

Bitonto e il Bitonto, la città e la sua squadra: insieme, per coronare iL’entusiasmo dei più giovani, dei ragazzi bitontini per spingere la squadra di calcio della nostra città verso il sogno del Professionismo.

L’U.S. Bitonto Calcio S.r.l. comunica che, anche in occasione della gara Bitonto – Casarano, in programma domenica 6 marzo, allo stadio “Città degli Ulivi”, torna la speciale promo “Under 30”, ovvero l’iniziativa che propone prezzi agevolati per tutti i ragazzi al di sotto dei trent’anni: 5 euro il costo del biglietto per la tribuna coperta, 3 euro per la gradinata scoperta.

Per usufruire di questa promozione speciale, basterà acquistare il tagliando, nel giorno della partita, presso il botteghino dello stadio “Città degli Ulivi”, in via Megra, indossando i colori neroverdi. Perché lo stadio deve essere un catino ribollente di passione neroverde.

Dai ragazzi della nostra terra dunque devono giungere per i leoncelli neroverdi entusiasmo, energia e la spinta e la marcia in più verso l’obiettivo.