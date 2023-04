Bitonto, pareggio a reti bianche in casa del Francavilla in Sinni

Squadra in casa

Squadra in casa Francavilla

Secondo pareggio di fila per il Bitonto, dopo quello dello scorso turno contro il Gladiator (risultato di 1-1): allo stadio Fittipaldi i neroverdi hanno colto uno 0-0 al cospetto del Francavilla in Sinni. Si è trattato dell'ottavo pari stagionale ottenuto finora dal Bitonto, che è salito così a quota 38 punti mantenendo il nono posto in classifica.