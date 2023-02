Bitonto, rinforzo offensivo: tesserato in prestito Vincenzo Cirrottola

L’U.S. Bitonto Calcio S.S.D. comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Cirrottola.

Classe 2003, nativo di Altamura, Cirrottola – 20 anni il prossimo 10 maggio – è un giocatore offensivo che può ricoprire il ruolo di prima punta e all’occorrenza esterno su entrambe le fasce.

Cirrottola arriva a titolo temporaneo dalla S.S. Monopoli, militante in Serie C: con la formazione Primavera del “gabbiano” ha collezionato, in questa prima parte di stagione, dieci presenze, con due reti messe a segno.

Cirrottola domani disputerà la sua prima seduta di allenamento assieme ai suoi nuovi compagni di squadra, agli ordini di mister Valeriano Loseto.

Fonte: comunicato ufficiale Bitonto