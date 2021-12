Bitonto-Virtus Matino, tutte le info sulla prevendita dei biglietti

Rese note le modalità di acquisto dei biglietti per la gara tra Bitonto e Virtus Matino, valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie D, girone H. É attiva la promo 'Compra 1, Vedi 2': chi ha acquisterà il biglietto per questa partita lo dovrà conservare per poi assistere gratuitamente al prossimo impegno dei neroverdi, quello di mercoledì 22 dicembre contro il Francavilla sul Sinni.

Di seguito il comunicato del Bitonto pubblicato sui propri canali ufficiali.

Primo di due impegni casalinghi consecutivi per il Bitonto, prima della pausa per le festività natalizie: domenica prossima, 19 dicembre, per la 17^ giornata del girone H del Campionato di Serie D, i neroverdi ospiteranno al “Città degli Ulivi” la Virtus Matino. Fischio d’inizio alle ore 14,30.

La capienza è ridotta al 75% e l’accesso negli stadi garantito solo se in possesso di Green Pass.

Ricordiamo la promo “Compra 1, Vedi 2”: chi acquista il biglietto per assistere a Bitonto – Virtus Matino, dovrà conservarlo e potrà così accedere gratuitamente mercoledì 22 dicembre per Bitonto – Francavilla.

Ecco come acquistare il tagliando per assistere al match:

Circuito online “Viva Ticket” al sito internet https://www.vivaticket.com/it/biglietto/bitonto-calcio-srl-virtus-matino/17300;

Punti vendita autorizzati “Viva Ticket”: BAR TYCHÈ – via Pasquale Centola n. 1 – Bitonto (BA);

Biglietteria stadio “Città degli Ulivi”, in via Megra, nella giornata di domenica 19 dicembre, a partire dalle ore 13, esibendo green pass e documento di riconoscimento in corso di validità.



Costi dei tagliandi:

Poltronissime: € 30;

Tribuna Coperta Laterale: € 20;

Gradinata Scoperta: € 15.



Ridotti per donne, over 65 e under 14 (sconto 20%):

Poltronissime: € 24;

Tribuna Coperta Laterale: € 16;

Gradinata Scoperta: € 12.



Ingresso gratuito per i minori fino ai 6 anni di età, solo se accompagnati da un adulto e/o genitore.

Per il settore ospiti, disponibili 206 posti. Costo del tagliando € 15.

Per i tifosi della Virtus Matino è possibile acquistare il biglietto nelle seguenti modalità:

Circuito online “Viva Ticket” al sito internet https://www.vivaticket.com/it/biglietto/bitonto-calcio-srl-virtus-matino/173009;

Punto vendita autorizzato “Viva Ticket”: PUBBLISERVICE SALENTO – Via Catania n. 5 – Matino (LE) tel. 0883 1860345;

Biglietteria settore ospiti stadio “Città degli Ulivi”, in via Abbaticchio, nella giornata di domenica 19 dicembre, a partire dalle ore 13, esibendo green pass e documento di riconoscimento in corso di validità.