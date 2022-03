Bitritto Norba, pesante tonfo esterno: la Virtus San Ferdinando si scatena con un poker

Pesante tonfo esterno per il Bitritto Norba: la Virtus San Ferdinando, allo stadio Comunale, si è infatti imposta con un secco 4-0 in una gara dove gli ospiti sono andati diverse volte in difficoltà. Il primo tempo si è concluso per 1-0, con la rete di Pugliese. Nella ripresa lo stesso attaccante si scatena mettendo a segno altri due gol intervallati dal sigillo del compagno di reparto Quaquarelli: la formazione barese non perdeva da 6 partite, l'ultimo ko in trasferta è stato quello sul campo dell'Arboris Belli per 2-1 lo scorso 19 dicembre. Il Bitritto Norba resta fermo a 45 punti e viene sorpassato proprio dall'Arboris Belli, vittorioso sul campo della Fesca Bari.