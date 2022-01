Bitritto Norba, il 30 gennaio si riparte contro lo Sporting Apricena

Prima della sosta invernale, il Bitritto Norba ha visto interrompersi la propria striscia positiva che era arrivata a nove risultati utili di fila per mano dell'Arboris Belli, vittorioso per 2-1. A seguito della sconfitta e della contemporanea vittoria del Foggia Incedit sulla Rinascita Rutiglianese, gli uomini di Michele Carella sono scivolati al quarto posto in classifica a quota 31 punti. Mancano circa poco meno di due settimane al ritorno in campo, dopo che la ripresa è slittata a causa della situazione epidemiologica, e il cammino riprenderà dalla sedicesima giornata del campionato di Promozione, girone A.

L'avversario del 30 gennaio sarà lo Sporting Apricena penultimo in classifica, allo stadio Scirea, dove il Bitritto Norba ha vinto tutte le ultime sei gare disputate tra le mura amiche.