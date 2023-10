Brescia-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Ritrovare una vittoria che manca da due mesi (precisamente dal 26 agosto, 0-1 alla Cremonese) è l'unico obiettivo del Bari, che domenica pomeriggio alle 16:15 sarà impegnato sul campo del Brescia.

Il club lombardo, riammesso in B dopo l'esclusione della Reggina, ha avuto un inizio sorprendente e in 8 partite ha conquistato 13 punti, 2 in più rispetto al Bari in 10 gare, conoscendo la prima sconfitta soltanto martedì nel recupero contro il Modena finito 0-1.

Pasquale Marino, ex della sfida (ha guidato le Rondinelle per 13 partite nella stagione 2017-2018 tra ottobre e gennaio), alla sua seconda panchina in biancorosso dopo aver esordito nel pareggio interno col Modena, va alla ricerca dei primi 3 punti e di un risultato che possa smuovere tanto la classifica quanto la fiducia dei suoi.

Dirigerà la partita Marco Guida della sezione di Torre Annunziata per il fischietto campano sei precedenti con i biancorossi (3 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta).

Come arriva il Brescia

Rispetto alla partita contro il Modena, Gastaldello dovrebbe riproporre alcuni titolari. In porta ci sarà Lezzerini, mentre la difesa sarà composta da Papetti, Mangraviti e Adorni. A centrocampo Dickmann e uno tra Fares e Huard dovrebbero essere i cursori esterni con Bjarnason e Paghera ad affiancare centralmente il vertice basso Bisoli. Olzer potrebbe essere il trequartista scelto per muoversi alle spalle dei due attaccanti, uno dei quali sarà Bianchi, mentre per l'altra maglia sono in competizione Moncini (favorito) e Borrelli.

Come arriva il Bari

Tra le fila dei biancorossi non saranno a disposizione i convalescenti Ménez e Maita, e Maiello (operato al crociato). Per ovviare all'assenza del regista, nonostante il rientro di Benali (convocato ma non al meglio della condizione avendo svolto pochi allenamenti) dovrebbe essere Acampora a rivestire il ruolo di vertice basso, affiancato da Koutsoupias e Bellomo. In difesa Dorval e Ricci dovrebbero essere i terzini, mentre al centro inamovibile la coppia Di Cesare-Vicari. Per quanto riguarda l'attacco, Diaw sembra favorito su Nasti, con Sibilli e Morachioli che potrebbero essere i prescelti per muoversi alle sue spalle.

Brescia-Bari: probabili formazioni

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Papetti, Mangraviti, Adorni; Dickmann, Bjarnason, Bisoli, Fogliata, Huard; Galazzi; Bianchi, Moncini. All. Gastaldello

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Koutsoupias, Acampora, Bellomo; Sibilli, Diaw, Morachioli. All. Marino

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti: Cecconi - Ricciardi

IV: Madonia

VAR: Serra

AVAR: Longo S.

Brescia-Bari: i precedenti

Brescia e Bari si sono già affrontate in 85 partite ufficiali. Il bilancio è a favore dei biancorossi, vincitori in 30 di questi incontri, mentre le Rondinelle vantano 21 vittorie e le altre 34 partite sono terminate in parità. Nelle 42 trasferte al Rigamonti i pugliesi hanno vinto solo 8 volte, collezionando 20 pareggi e 14 sconfitte.

Nello scorso campionato i due confronti sono terminati con altrettante vittorie dei pugliesi: nel girone d'andata al San Nicola arrivò un roboante 6-2 (gol di Folorunsho, Bellomo, doppietta di Cheddira e gol di Scheidler per il Bari, reti di Olzer e Moreo per il Brescia), mentre al ritorno al Rigamonti il punteggio fu di 0-2 (gol di Benedetti e Scheidler).

Brescia-Bari: dove vederla in tv e in streaming

La partita dell'11ª giornata di Serie B, Brescia-Bari, in programma alle 16:15 di domenica 29 ottobre 2023 allo Stadio Rigamonti di Brescia, verrà trasmessa in streaming su Dazn, ma sarà visibile anche in tv su Sky Sport (canale 252).