Cagliari-Bari 1-1, le pagelle: Antenucci coi nervi d'acciaio, Cheddira s'intestardisce

I tifosi biancorossi hanno ancora negli occhi la prestazione del Bari all'Unipol Domus contro il Cagliari. Nella tana dei sardi, la squadra di Mignani era finita in svantaggio nelle fasi iniziali dell'incontro, ma aveva reagito alla rete di Lapadula dando poi vita a un vero e proprio assalto alla porta avversaria.

Un po' di imprecisione e un Radunovic in stato di grazia, che ha parato un rigore.a Cheddira e sventato innumerevoli occasioni dei Galletti, sembravano condannare il Bari al ko in "Gara 1", ma alla fine il ghiaccio nelle vene di Antenucci ha consentito di arrivare al pareggio dal quale si ripartirà domenica al San Nicola.

Cagliari-Bari: le pagelle

Caprile 6: Non può nulla sul colpo di testa di Lapadula, bravo a prenderlo in controtempo. Per il resto del match è poco sollecitato ma quando c'è da intervenire è attento.

Dorval 5,5: L'unica macchia di una partita tutto sommato buona è quando sul gol del vantaggio del Cagliari perde completamente la marcatura su Lapadula. Dopo l'errore, però, è bravo a non abbattersi e disputare una prova attenta e tenace, ancora una volta sintomo di grande personalità.

Zuzek 6,5: Schierato all'ultimo per il forfait di Di Cesare lo sloveno è quasi sempre efficace nelle letture difensive. Va vicinissimo al gol in paio di occasioni di testa e per poco non manda in porta Cheddira.

Vicari 6,5: Un profilo esperto come il suo non risente neanche dell'assenza di Di Cesare, con cui forma una coppia formidabile. Anche con Zuzek accanto è sempre efficace nelle letture difensive.

Mazzotta 6: Più sicuro in copertura rispetto alle ultime uscite. In fase di accompagnamento, invece, riesce a proporsi con meno efficacia.

Maita 6: Fa tanto lavoro sporco, cercando di schermare le giocate di Deiola e facendo girare il pallone. Sente molto la partita, lo si vede dall'attimo di nervosismo con Caprile a seguito del quale esce per far spazio a Bellomo.

Maiello 6,5: Calcolando lo stop di 50 giorni da cui proviene, sembra aver recuperato bene. Fa legna e dirige come lui sa fare, risultando importantissimo.

Benedetti 6: Meno coinvolto nel gioco rispetto al solito, prova comunque a impensierire Radunovic prima con una bordata da fuori area, poi con un colpo di tacco respinto dal portiere.

Morachioli 6: Parte titolare e si accende solo a sprazzi ma quando lo fa dà l'idea di poter sempre combinare qualcosa di pericoloso. Gli serve un pizzico di incisività in più.

Esposito 7: Non segna ma fa un lavoro preziosissimo per la squadra muovendosi tra le linee con passo felpato. Appena ha spazio tira e non esita a mandare in porta i compagni. Pericolo costante sui calci piazzati (chissà se avesse calciato lui il rigore fallito da Cheddira...), esce stremato a 20' dalla fine.

Cheddira 5: In linea con le prestazioni dell'ultimo periodo, sembra avere più difficoltà del solito a creare apprensioni alla difesa avversaria. Si prende la responsabilità di calciare il primo dei due rigori assegnati al Bari ma è Radunovic a vincere il duello dal dischetto. Ha almeno altre due occasioni nitide per far gol ma non le sfrutta.

Subentrati

Antenucci 7,5: Entra per calciare un rigore che definire pesante è riduttivo, e riesce lì dove i suoi compagni avevano fallito: bucare Radunovic. Pareggio importantissimo e soddisfazione personale per il Lupo di Roccavivara, che ultimamente ha trovato meno spazio.

Ceter 7: Ex della sfida, ha un grande impatto sulla partita. Ha doti fisiche impressionanti con cui crea problemi alla difesa rossoblù. Radunovic mura anche lui, ma trova ugualmente modo di essere decisivo avviando l'azione su cui Folorunsho viene steso.

Folorunsho 6,5: Solo uno scampolo di partita per Folo, che non è al meglio, e un po' si nota, anche se non rinuncia a battersi e ha il merito di conquistare il rigore che dà ai suoi un preziosissimo pareggio.

Bellomo 6,5; In campo per l'ultimo quarto d'ora di partita, entra con grande voglia. Gestisce bene la palla ed è anche pericoloso con un tiro respinto da Radunovic.

Molina: sv

Cagliari-Bari 1-1: pagelle e tabellino

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic 7,5; Zappa 6,5, Goldaniga 5, Altare 5, Azzi 6; Nandez 6,5 (88' Obert sv), Makoumbou 6, Deiola 6,5; Mancosu 6,5 (57' Prelec 5,5); Lapadula 7 (79' Pavoletti sv), Luvumbo 6 (88' Di Pardo sv). A disp.: Aresti, Ciocci, Rog, Viola, Millico, Lella, Barreca, Kourfalidis. All. Ranieri 6

BARI (4-3-3): Caprile 6; Dorval 5,5, Zuzek 6,5, Vicari 6,5, Mazzotta 6; Maita 6 (27' st Bellomo 6,5), Maiello 6,5, Benedetti 6 (45'+4 Molina sv); Morachioli 6 (33' st Ceter 7), Cheddira 5 (45'+4 st Antenucci 7,5), Esposito 7 (27' st Folorunsho 6,5) Panchina Frattali, Matino, Benali, Botta, Pucino, Bosisio, Mallamo Allenatore Mignani 6,5

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti: Bindoni – Tegoni

IV: Chiffi

VAR: Marini

AVAR: Valeri

Marcatori: 9' Lapadula (C)

Note - ammoniti. Cheddira (B) fallisce un calcio di rigore al 39' Recupero: 4', 5'

Cagliari-Bari 1-1: pagelle e tabellino

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Altare, Azzi; Nandez (88' Obert), Makoumbou, Deiola; Mancosu (57' Prelec); Lapadula (79' Pavoletti), Luvumbo (88' Di Pardo). A disp.: Aresti, Ciocci, Rog, Viola, Millico, Lella, Barreca, Kourfalidis. All. Ranieri

BARI (4-3-3): Caprile; Dorval, Zuzek, Vicari, Mazzotta; Maita (73' Bellomo), Maiello, Benedetti; Morachioli (79' Ceter), Cheddira (90'+4 Antenucci), Esposito (73' Folorunsho). A disp.: Frattali, Matino, Benali, Botta, Pucino, Bosisio, Molina, Mallamo. All. Mignani

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti: Bindoni – Tegoni

IV: Chiffi

VAR: Marini

AVAR: Valeri

Marcatori: 9' Lapadula (C), 90'+5 rig. Antenucci (B)

Note - ammoniti. Cheddira (B) fallisce un calcio di rigore al 39' Recupero: 4', 5'