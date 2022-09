Cagliari-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Attesa agli sgoccioli per il big match del sesto turno di Serie B tra Cagliari e Bari, in programma questo pomeriggio alle 14:00.

Teatro della sfida sarà l'Unipol Arena, stadio che fino alla scorsa stagione ospitava gare di Serie A, ma sarà di vertice anche questo confronto tra i padroni di casa, momentaneamente terzi con 10 punti, e i pugliesi, quinti a quota 9.

Gli uomini di Mignani ci arrivano dopo aver prolungato la propria striscia positiva vincendo a Cosenza (secondo successo in due trasferte, unici ancora imbattuti in campionato), quelli di Liverani, invece, hanno dato continuità alla vittoria interna col Modena battendo il Benevento in trasferta.

Cagliari-Bari: i precedenti

Tra Cagliari e Bari esistono 42 precedenti ufficiali tenendo conto di tutte le competizioni. Nel testa a testa sono in vantaggio i sardi con 15 vittorie contro 9 successi dei pugliesi, mentre le gare terminate in parità sono 18. Ancor più netto il predominio rossoblu tra le mura amiche dove sono 11 le vittorie contro soli 3 blitz dei biancorossi e 7 pareggi.

Gli ultimi precedenti con gli isolani risalgono alla stagione 2015-2016 in Serie B non evocano bei ricordi al Bari, che perse sia all'andata al Sant'Elia (2-1 reti di Melchiorri, Rosina e Sau), sia al ritorno in casa (0-3 gol di João Pedro, Farias e Cerri).

L'ultima vittoria dei Galletti col Cagliari avvenne proprio in trasferta, nella stagione 2001-2002, quando espugnarono il Sant'Elia grazie a una doppietta di Spinesi, mentre per i sardi andò a segno Conti.

Come arriva il Cagliari

L'unico indisponibile per Liverani è Obert, squalificato contro il Benevento. I rossublu dovrebbero disporsi col consueto 4-3-2-1 dove Radunovic sarà il portiere. La difesa composta da Zappa, Altare e Goldaniga, dovrebbe essere completata da Barreca al posto di Obert. A centrocampo dovrebbero agire Viola, Makoumbou e Rog, mentre Nandez e Mancosu saranno con tutta probabilità i trequartisti alle spalle di Lapadula.

Come arriva il Bari

A Cagliari, Mignani ritrova Maita recuperato dopo aver smaltito il problema alla spalla in tempi più rapidi del previsto. Non prenderà parte alla sfida Salcedo, fermato da un fastidio muscolare. Ancora fuori dai convocati per scelta tecnica Galano e Gigliotti, a cui si aggiunge Bosisio. Oltre a Caprile tra i pali, il 4-3-1-2 biancorosso dovrebbe prevedere Pucino e Ricci sulle corsie esterne, Di Cesare e Terranova al centro. A centrocampo con Maiello e Folorunsho dovrebbe partire Mallamo, nonostante il recupero di Maita, mentre sulla trequarti è ballotaggio tra Botta e Bellomo. In attacco, inamovibile il duo Cheddira-Antenucci.

Cagliari-Bari: probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-2-1): Radunovic; Zappa, Altare, Goldaniga, Barreca; Viola, Makoumbou, Rog; Nandez, Mancosu; Lapadula. All. Liverani

BARI (4-2-3-1): Caprile; Pucino, Terranova, Di Cesare, Ricci; Mallamo, Maiello, Folorunsho; Botta; Cheddira, Antenucci. All. Mignani

Arbitro: Fourneau di Roma 1

Assistenti: Baccini – Colarossi

IV: Petrella

VAR: Banti

AVAR: Di Gioia

Cagliari-Bari: dove vederla in tv o in streaming

Cagliari-Bari, valevole per la 6ª giornata di Serie B, in programma sabato 17 settembre alle 14:00 alla Unipol Domus, sarà trasmessa in tv da Sky Sport (canali 251 e 258). La gara sarà visibile in streaming anche su DAZN e su Helbiz Live (presente anche nei Channel di Prime Video). Gli abbonati Sky potranno guardare il match in streaming su Sky Go. Cagliari-Bari sarà visibile anche su NOW e su OneFootball, in pay-per-view.