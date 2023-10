Eccellenza Puglia: solo un pari per il Molfetta, esultano Corato e Borgorosso

Non sono mancate le emozioni nell'ottava giornata del campionato di Eccellenza pugliese. A cominciare dalle zone alte della classifica, dove il Molfetta, andato sotto nel primo tempo, ha evitato nel finale la prima sconfitta stagionale contro il Foggia Incedit, venendo però raggiunto dall'Unione Calcio Bisceglie (che ha vinto contro la Nuonva Spinazzola) al primo posto. Secondo pareggio complessivo per i biancorossi.

Sorridono invece Borgorosso Molfetta e Corato. La formazione allenata da Angelo Carlucci ha ottenuto il secondo successo stagionale travolgendo con un pokerissimo il San Severo in trasferta, mentre i neroverdi hanno superato di misura il San Marco nel giorno del debutto di Diaw Doudou in panchina. Seconda battuta d'arresto consecuitiva per il Polimnia, ancora uno stop (il settimo) per la Molfetta Sportiva superata ampiamente dal Bisceglie.Terzo ko di fila per la Virtus Mola, caduta a domicilio dal Real Siti.

Nel girone B cade ancora l'Arboris Belli: i gialloverdi, tra le mura amiche, hanno incassato la quinta sconfitta complessiva contro il Manduria.

Foggia Incedit-Molfetta 1-1 [Doukure (FI) al 14' Colamesta (M) all'83']

Molfetta Sportiva-Bisceglie 0-5 [Bonicelli al 28', Bonicelli al 51', Pignataro al 59', Bonicelli al 76', Pignataro all'82']

Polimnia-Canosa 0-1 [Gonzalez al 15']

San Marco-Corato 1-2 [Lorusso (C), Pellegrini (C), Triggiani (C)]

San Severo-Borgorosso Molfetta 1-5 [Sallustio (BM) al 9', Ventura (BM) al 17', Sallustio (BM) al 48', Villani (S) al 50', Sallustio (BM) al 67', Barile (BM) all'83']

Virtus Mola-Real Siti 1-2 [Manzari (VM), Cormio (VM), Russo (VM)]

Arboris Belli-Manduria 0-3 [Quarta al 20', Cavaliere al 75', Maroto]

Eccellenza Puglia 2023/2024, la classifica del girone A

Molfetta 20 (punti) Unione Calcio Bisceglie 20 Real Siti 19 Bisceglie 16 Polimnia 12 Virtus Mola 10 Foggia Incedit 10 Borgorosso Molfetta 9 Nuova Spinazzola 9 Canosa 8 Corato 7 San Marco 6 Molfetta Sportiva 1 San Severo 0

Eccellenza Puglia 2023/2024, la classifica del girone B