Calciomercato Serie D, il Molfetta rinforza il centrocampo con l'arrivo di Mirko Guadalupi

Rinforzo di spessore per il Molfetta, che si è aggiudicato l'esperto centrocampista offensivo Mirko Guadalupi. Il classe 1987, ha iniziato questa stagione con la maglia del Bitonto collezionando 11 presenze e un gol, può vantare una lunga carriera trascorsa in Serie D in forza al Team Altamura, Potenza, Gravina, Pomigliano e Bisceglie, oltre ai trascorsi in Lega Pro con (tra le altre) Perugia, Martina e ACR Messina e in Serie B con l'Ancona (4 presenze nel 2008/2009). Guadalupi ha vissuto una stagione in Serie A nel 2007/2008, al Siena dove ha totalizzato una presenza. In grado di ricoprire diversi ruoli d'attacco (trequartista e all'occorrenza seconda punta e ala) il calciatore potrà dare una mano ai biancorossi in questa nuova fase dell'annata.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Molfetta sulla propria pagina Facebook:

MIRKO GUADALUPI

È DELLA MOLFETTA CALCIO

Mezz'ala con il senso del gol. Giocatore dalle spiccate doti creative. Mirko Guadalupi è un nuovo giocatore della Molfetta Calcio. Classe '87, ha collezionato oltre 150 presenze in serie D. Nel suo curriculum anche l'esperienza a Siena, con una presenza in A nel 2007/08. Benvenuto Mirko!