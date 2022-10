Coppa Italia Eccellenza: domani è in programma il derby tra Polimnia e Arboris Belli

Non solo l'Unione Sportiva Mola, che scenderà in campo nel pomeriggio di oggi allo stadio Ventura per affrontare il Bisceglie (alle ore 18:00). Nella giornata di domani infatti, nell'ambito dell'andata del secondo turno della Coppa Italia di Eccellenza, Polimnia e Arboris Belli si affronteranno nel derby presso il campo sportivo Madonna d'Altomare (calcio d'inizio fissato alle ore 15:30). Il match di ritorno si svolgerà il prossimo 20 ottobre.

In questo avvio di stagione le due formazioni stanno vivendo un momento diverso, con qualche punto in comune. Il Polimnia è ancora a secco di vittorie, avendo colto il primo punto nelg girone A del campionato domenica scorsa contro l'Unione Calcio Bisceglie (2-2): in precedenza erano arrivate due sconfitte per mano di San Marco e San Severo; nel girone B invece l'Arboris Belli si è aggiudicato per ora 3 punti a seguito della vittoria nell'ultimo turno contro il Ginosa. Anche i gialloverdi precedentemente ha partito due ko a firma di Otranto e Avetrana.