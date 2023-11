Coppa Italia Eccellenza, l'Arboris Belli saluta la competizione: non basta il 4-4 contro il Massafra

Nella gara di ritorno del quadrangolare della terza fase, i gialloverdi vanno sotto per 4-1 ma riescono a pareggiare il match. Tuttavia è arrivata l'eliminazione in virtù del ko per 1-0 all'andata