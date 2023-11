Coppa Italia Eccellenza: pareggio all'ultimo respiro per il Molfetta, cade l'Arboris Belli

È tornata la Coppa Italia di Eccellenza, con le partite della terza fase della competizione districata in due mini-tornei. Sono scese in campo nel pomeriggio di oggi Molfetta e Arboris Belli, le ultime due formazioni baresi rimaste in gioco: i biancorossi sono stati inseriti in un triangolare comprendente anche l'Unione Calcio Bisceglie (che oggi ha osservato un turno di riposo); i gialloverdi invece fanno parte di un quadrangolare che vede protagonisti inoltre l'Ugento e il Manduria, che hanno pareggiato per 0-0.

Il Molfetta ha giocato contro il Foggia Incedit presso il campo ex FIGC, subendo il pareggio dei padroni di casa in extremis: 1-1 il risultato finale, con Lopez che aveva aperto le marcature e Siclari che ha riequilibrato la situazione nei minuti finali della ripresa; tutto aperto dunque in ottica qualificazione le altre gare del triangolare si svolgeranno il 16 e il 30 novembre. L'Arboris Belli invece è caduto nel match di andata contro il Massafra, allo stadio Scianni-Ruggieri: i tarantini si sono imposti per 1-0. La gara di ritorno è prevista per giovedì 16 novembre.

Coppa Italia Eccellenza, i risultati delle gare di oggi