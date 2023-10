Coppa Italia Promozione, andata secondo turno: due derby baresi in programma

Ritorna la Coppa Italia della Promozione pugliese, con lo svolgimento dell'andata del secondo turno che si terrà giovedì 12 ottobre. In programma ci sono due derby baresi: quello tra Virtus Locorotondo e Atletico Acquaviva, che hanno eliminato in precedenza rispettivamente Carovigno e Santeramo, e quello tra Virtus Palese e Capurso, qualificati ai danni di Don Uva e Bitritto Norba. Le due partite si giocheranno alle ore 15:30, allo stadio Viale Olimpia e al Virtus Palese Stadium.

Le squadre stanno attraversando dei periodi diversi in campionato. La Virtus Locorotondo, unica formazione barese del girone B; è reduce dalla vittoria sulla Rinascita Refugees che ha permesso di raggiungere quota 9 punti, a ridosso della zona playoff (tre vittorie e due sconfitte); l'Atletico Acquaviva invece, dopo tre sconfitte di fila, è tornata a vincere grazie al 5-2 rifilato al Città di Trani: sono sei i punti finora messi a referto dai rossoblù.

Anche la Virtus Palese nello scorso weekend ha trionfato con un 5-0 inflitto allo Sporting Apricena. Si è trattata della terza vittoria in cinque gare contando quella con il Soccer Trani e il Santeramo. In questo avvio di stagione brilla senza dubbio il Capurso: la formazione guidata da Muzio Fumai è sola in testa alla classifica del girone A grazie ai 15 punti conquistati al netto di cinque vittorie.

La gara di ritorno si giocherà a campi invertiti giovedì 9 novembre.