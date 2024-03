Virtus Palese ko nella finale di andata della Coppa Italia: la Rinascita Refugees si impone per 2-0

Va alla Rinascita Refugees il primo round della Coppa Italia Promozione: presso il campo comunale Lovero la formazione salentina ha battuto per 0-2 la Virus Palese, che in vista della gara di ritorno ora si trova davanti ad una strada in salita.

Di Marong al 34' e Thiam al 79' le reti della squadra ospite. L'appuntamento con il secondo atto della finalissima è fissato per giovedì 4 aprile presso il campo comunale di Leverano.