Corato, in programma un altro stage per i calciatori nati dal 2003 al 2005: i dettagli

Dopo quello che si è svolto lo scorso giovedì 6 luglio, il Corato ha fissato un nuovo stage riservato ai giovani calciatori: il prossimo raduno selettivo andrà in scena giovedì 13 luglio presso lo stadio comunale di Corato, alle ore 17:30; potranno partecipare i giocatori nati dal 2003 al 2005, che si candideranno per entrare a far parte della prima squadra e della Juniores.

Allo stage presenzieranno il tecnico della prima squadra Salvatore Maurelli e quello della Juniores, Antonio Strippoli. I candidati dovranno presentarsi con abbigliamento sportivo e un certificato medico di idoneità sportiva. Eventualmente, bisognerà essere muniti di un nulla osta della società di appartenenza.